Palladium mit Re-Test-Chance

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nachdem wir unlängst Platin in einer ausführlicheren Beschau unter die Lupe nahmen, steht heute das Industrie-, Edel-, und Weißmetalls Palladium auf der Agenda. Wenig überraschend verlor auch dieses Metall während der vergangenen Monate an Wert und erscheint auch noch nicht wirklich "fertig".Kurzfristig könnte es dabei nochmals in Richtung der Unterstützung bei 2.260 USD abwärts gehen. Bleibt dort eine Stabilisierung aus, droht tatsächlich weiteres Ungemach. Doch die Chancen eines Abprallers sind gegeben.Bleibt hingegen ein Re-Test der Unterstützungszone aus, könnte sich bei einem neuen Reaktionshoch über 2.450 USD, durchaus direktes Aufwärtspotenzial bis 2.740 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.