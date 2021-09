Diamcor Mining Inc.: Abschluss von Phase-1-Upgrades

Kelowna, 8. September 2021 - Diamcor Mining Inc. (TSXV:DMI), (OTCQB:DMIFF), (FWB:DC3A), (Diamcor oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass es die Installation der ersten Phase geplanter Upgrades vor dem geplanten Termin beim unternehmenseigenen Projekt Krone Endora bei Venetia (das Projekt) abgeschlossen hat. Die ersten Upgrades, die ursprünglich bis Ende September 2021 abgeschlossen werden sollen, sollen dem Unternehmen das Potenzial geben, das Verarbeitungsvolumen des Projekts um bis zu 100 % zu steigern. Zu den Verbesserungen gehörten die Installation eines neuen Materialhandhabungsschritts (Scrubbing), die Verbesserung und Erweiterung des Diamantkonzentrationssystems, die Installation einer neuen elektronischen Röntgeneinheit zur Diamant-Rückgewinnung und verschiedene andere Verbesserungen, die darauf abzielen, den Wasser- und Stromverbrauch pro Tonne zu senken. Alle Elemente dieser ersten Phase von Upgrades sind nun betriebsbereit und zeigen, dass die gewünschte Steigerung des Verarbeitungsvolumens erreicht werden kann. Es wird erwartet, dass die endgültige Inbetriebnahme und kleinere Verbesserungen in den kommenden Wochen abgeschlossen werden.- Einbau des Schwertwäschers. Die Schwertwäscheranlage wurde installiert und ersetzt den großen rotierenden Nasswäscher mit dem Ziel, die Entfernung von unerwünschtem Sand und Erdmaterial vor der Einführung von Kies in den Diamantkonzentrationsschritt zu verbessern. Diese Einheit wurde vollumfänglich auf ihre Kapazität getestet und hat bewiesen, dass sie die geplanten Durchsatzerwartungen sogar übertreffen kann.- Erweiterung des Dense Medium System (DMS) Die Erweiterung des DMS des Projekts wurde abgeschlossen, um den Durchsatz effektiv zu verdoppeln. Eine vollständige Wiederinbetriebnahme des Systems wurde ebenfalls erfolgreich abgeschlossen, um sicherzustellen, dass der effiziente Betrieb bei geplanten höheren Verarbeitungsstufen nicht beeinträchtigt wird.- Wasser- und Stromverbrauch wurden reduziert. Eine weitere Straffung der Verarbeitungsanlage des Projekts beinhaltete die Entfernung redundanter Pumpen und Systeme, um den Wasser- und Strombedarf zu reduzieren. Die kontinuierliche Prozesseffizienz in diesem Bereich wird als ein wesentliches Element angesehen, das zur Unterstützung zukünftiger Upgrades und Verarbeitungssteigerungen im Projekt erforderlich ist.- Abschließende Rückgewinnungs-Upgrades und Installation der Röntgeneinheit. Die Erweiterung um eine neue elektronische Röntgeneinheit zur Diamantrückgewinnung wurde abgeschlossen, um die in Phase 1 erhöhten Verarbeitungsvolumina zu unterstützen. Die historische Überprüfung der verarbeiteten Abraumhalden hat gezeigt, dass die Ineffizienzen bei der endgültigen Rückgewinnung behoben werden müssen, und somit fiel die Entscheidung, eine verbesserte Technologie in diesem Bereich zu implementieren. Durch die endgültige Inbetriebnahme in den nächsten Wochen wird sichergestellt, dass erhöhte Volumina in diesem Bereich nachhaltig sind und die Diamantgewinnung nicht beeinträchtigt wird. In der nächsten Phase der geplanten Upgrades werden weitere Röntgeneinheiten hinzugefügt.- Verbesserte Verarbeitungsflexibilität. Die erheblich verbesserten Fähigkeiten der aufgerüsteten Verarbeitungsanlage zielen auch darauf ab, eine größere Flexibilität bei der Bewältigung von Schwankungen in der Minerallagerstätte und der Verarbeitung verschiedener Kiesarten in den entsprechenden größeren Gebieten des Projekts zu bieten.- Unterstützung geplanter Upgrades der Phase 2. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese ersten Upgrades die gewünschten Ziele der Phase 1 wie geplant umsetzen und als Bausteine für eine geplante zweite größere Phase dienen werden, die auf eine weitere Steigerung des Durchsatzes und der Verarbeitungsmengen abzielt.Wir sind sehr zufrieden mit den Bemühungen unseres gesamten operativen Teams unter der Leitung unseres COO, Dr. Kurt Petersen, und ihrer Fähigkeit, diese Upgrades nicht nur vor dem Zeitplan zu erreichen, sondern auch die starke Dollar-pro-Karat-Werte und die Bruttoeinnahmen zu liefern, die wir vor Kurzem erzielt haben. Damit können wir diese Bemühungen finanzieren und gleichzeitig die anhaltenden Herausforderungen der COVID-19-Pandemie bewältigen, sagte Dean Taylor, CEO von Diamcor. Unser Fokus wird sich nun auf den Nachweis der Vorteile dieser Bemühungen und ihres Potenzials zur Steigerung der Rohdiamantrückgewinnungsraten und des Umsatzwachstums in der Zukunft konzentrieren.Diamcor Mining Inc. ist ein börsennotiertes Junior-Bergbauunternehmen mit Fokus Diamanten, das an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel V.DMI, am OTCQB International unter dem Kürzel DMIFF und an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel DC3A notiert. Das Unternehmen verfügt über eine gut etablierte Betriebs- und Produktionsgeschichte in Südafrika und verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Belieferung des Weltmarktes mit Rohdiamanten.Das Unternehmen ist mit Tiffany & Co. Canada, einer Tochtergesellschaft des weltberühmten New Yorker Unternehmens Tiffany & Co., eine langfristige strategische Allianz mit Vorkaufsrecht auf bis zu 100 % der zukünftigen Produktion von Rohdiamanten aus dem Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia zu den jeweils aktuellen Preisen eingegangen, die von den Parteien fortlaufend festgelegt werden. In Verbindung mit diesem Vorkaufsrecht stellte Tiffany & Co. Canada dem Unternehmen auch eine Finanzierung bereit, um das Projekt voranzubringen. Tiffany & Co. befindet sich im Besitz von Moet Hennessy Louis Vuitton SE (LVMH), einem börsennotierten Unternehmen, das an der Pariser Börse (Euronext) unter dem Kürzel LVMH und am OTC-Markt unter dem Kürzel LVMHF notiert ist. Weitere Informationen zu Tiffany & Co. finden Sie auf der Website unter www.tiffany.com.Im Februar 2011 erwarb Diamcor das Projekt Krone-Endora beim Projekt Venetia von De Beers Consolidated Mines Limited, bestehend aus den Schürfrechten an den Farmen Krone 104 und Endora 66, die eine kombinierte Fläche von etwa 5.888 Hektar repräsentieren, die direkt an die Vorzeige-Diamantmine Venetia von De Beers in Südafrika angrenzt. Am 11. September 2014 gab das Unternehmen bekannt, dass das südafrikanische Mineralressourcenministerium ein Abbaurecht für das Projekt Krone-Endora bei Venetia erteilt hat, das 657,71 Hektar der Gesamtfläche des Projekts von 5.888 Hektar umfasst. Das Unternehmen hat auch einen Antrag auf Erteilung eines Abbaurechts für die verbleibenden Gebieten des Projekts gestellt. Die Lagerstätten auf den Konzessionsgebieten Krone und Endora wurden als hochgradigere alluviale Basallagerstätten identifiziert, die von einer niedriggradigen oberen eluvialen Lagerstätte bedeckt sind. Die Lagerstätten sollen das Ergebnis der direkten Verschiebung (in Bezug auf die eluviale Lagerstätte) und der Erosion (in Bezug auf die alluviale Lagerstätte) von Material aus den höheren Bodenschichten der angrenzenden Gebiete des Venetia-Kimberlits sein. Die Lagerstätten bei Krone-Endora befinden sich in zwei Schichten mit einer maximalen Gesamttiefe von etwa 15,0 Metern von der Oberfläche bis zum Grundgestein, wodurch ein sehr kostengünstiger Abbau mit dem Potenzial für eine kurzfristige Diamantproduktion aus einer bekannten hochwertigen Quelle genutzt werden kann. Krone-Endora profitiert aufgrund seiner Lage direkt neben der Mine Venetia auch von der bereits entwickelten Infrastruktur und den vorhandenen DienstleistungenHerr James P. 