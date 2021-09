Nicht Vorübergehend

Die Verfechter der US-Notenbank berufen sich gerne auf die fallenden Holzpreise als Beweis dafür, dass die derzeitige Preisinflation "vorübergehend" ist. Okay, gut. Die Holzpreise sind wieder gesunken, weil das Angebot zu groß geworden ist. Aber was ist mit all den anderen industriellen Inputs? Was ist da los?Beginnen wir mit Holz. Wie Sie unten sehen können, schnellten die Preise aufgrund einer Angebotsverknappung in die Höhe, und als das Angebot wieder anstieg, fielen sie wieder. Wenn Sie diesen Artikel als einzigen Indikator für die Inflation heranziehen, dann war der Preisanstieg in der Tat nur vorübergehend.Doch zum Leidwesen des Vorsitzenden Powell und seiner Speichellecker in den Medien können wir nicht nur auf das Holz schauen. Schließlich leben wir nicht mehr im 16. Jahrhundert. Beginnen wir mit warmgewalztem Stahl... der in den letzten zwölf Monaten um das Dreifache gestiegen ist:Was ist mit Eisenerz? Ja, der Preis ist in letzter Zeit zurückgegangen, aber er hat sich in den letzten fünf Jahren immer noch verdreifacht:Aber Eisen und Stahl sind schwer, und vielleicht möchten Sie etwas herstellen, das ein wenig leichter ist und stattdessen Aluminium verwendet. Huch. Dieser Preis hat sich im letzten Jahr fast verdoppelt:Wenn man überhaupt etwas herstellen will, braucht man dafür Energie. Wie steht es also derzeit um den Rohölpreis? Er ist zwar nicht mehr so hoch wie in den letzten Jahren, aber immer noch etwa 80% höher als im letzten Jahr zu dieser Zeit: