Die Fed kann die Inflationsbestie nicht zähmen  Michael Gentile

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Michael Gentile, einem in Montreal ansässigen Strategieberater und Marktexperten, über dessen Einschätzung zur künftigen Politik der Notenbanken.Laut Gentile habe die Federal Reserve keine andere Wahl, als die Zinsen im nächsten Jahr um 25 Basispunkte anzuheben, um das Vertrauen wiederherzustellen. Andernfalls müsse sie der Inflation freien Lauf lassen. In jedem Fall werde es für die Zentralbank nicht leicht, die Inflation zu bekämpfen.Die Entscheidung der US-Zentralbank dürfte große Auswirkungen auf die Aktienmärkte haben, meint der Finanzexperte. Würde sie die Zinssätze auf mindestens 3% anheben, dürfte dies einen Aktienmarkteinbruch um 50% auslösen. Ein Anstieg um 25 Basispunkte würde eine Korrektur von 10–20% nach sich ziehen, glaubt Gentile.Gentile äußerte sich in dem Gespräch auch zu seiner Meinung nach aktuell noch immer sehr sinnvollen Goldinvestments. Er selbst sei sowohl in physisches Silber und Gold investiert als auch in einige Bergbauunternehmen und Explorationsunternehmen. Er bevorzuge dabei eher kleinere Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de