First Light und New Oroperu: Aktionäre stimmen Zusammenschluss zu

First Light Capital Corp. und New Oroperu Resources Inc. hatten im Juli eine bindende Vereinbarung für einen Zusammenschluss zu einem neuen Unternehmen namens Anacortes Mining Corp. gemeldet. Inzwischen haben die Aktionäre beider Unternehmen ihre Zustimmung für die Transaktion erteilt. Daher soll der Deal innerhalb der nächsten Wochen abgeschlossen werden.Nach Abschluss der Transaktion wird Anacortes dank der vor kurzem abgeschlossenen Privatplatzierung in Höhe von 22.038.500 $, finanziell gut aufgestellt sein, wobei der Erlös bis zum Abschluss der Transaktion auf einem Treuhandkonto verwahrt wird.Nach Abschluss der Transaktion wird Anacortes Mining 100% des Goldprojekts Tres Cruces im Norden Perus besitzen.© Redaktion MinenPortal.de