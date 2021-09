WGC: Goldbestände der weltweiten ETF im August 2021

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte in dieser Woche die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der weltweiten ETF. Diesen Zahlen zufolge verzeichneten die Bestände im August 2021 Abflüsse in Höhe von 22,4 Tonnen. Damit belaufen sich die Gesamtbestände auf 3.611 Tonnen im Wert von 210,9 Milliarden USD.Die Bestände der nordamerikanischen Fonds nahmen um 32,2 Tonnen im Wert von 1,83 Milliarden USD ab. Die europäischen Fonds verzeichneten dagegen Zuflüsse von 9,6 Tonnen im Wert von 550 Millionen USD. Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten Nettozuflüsse in Höhe von 0,8 Tonnen im Wert von 40 Millionen USD. Die Fonds anderer Regionen verbuchten Abflüsse von 0,5 Tonnen im Wert von 30 Millionen USD.© Redaktion GoldSeiten.de