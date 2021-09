Kitco-Umfrage: Gold wird sich nicht allzu bald bewegen

Nun da Gold in einem engen Trend gefangen zu sein scheint, wird nicht erwartet, dass es sich allzu bald nach oben bewegen wird, berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Goldpreisumfrage. Die Stimmung unter den Analysten der Wall Street ist relativ neutral, wobei es eher verhaltenes Interesse von Kleinanlegern gibt.Es nahmen diesmal 15 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 9 (60%) der Ansicht, dass sich der Goldpreis diese Woche seitwärts bewegen wird. Jeweils drei Analysten (20%) erwarten einen Preisanstieg sowie einen Preisrückgang in dieser Woche.Außerdem gaben auch 494 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 274 (55%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 127 (26%) erwarten einen Preisrückgang, während 93 (35%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de