Rückläufige Preise in einem inflationären Umfeld

In den letzten vier Monaten kam es parallel zu spektakulären Preissteigerungen bei Kohle und Erdgas sowie zu spektakulären Preisrückgängen bei Holz und Eisenerz. Die folgenden Charts zeigen den Absturz des Holzpreises um 70% gegenüber seinem Höchststand im Mai 2021 und den Absturz des Eisenerzpreises um 40% gegenüber seinem Höchststand im Juli 2021.Ein gängiges Argument gegen ein allgemeines Inflationsproblem ist, dass der starke Anstieg der Rohstoffpreise auf vorübergehende marktspezifische Versorgungsprobleme zurückzuführen ist, die zu einem starken Preisrückgang führen, sobald die Versorgungsprobleme behoben sind. Zur Untermauerung dieses Arguments können die Preiseinbrüche bei Holz und Eisenerz angeführt werden. An diesem Gedankengang ist etwas Wahres dran. Das gleiche Argument hätte jedoch auch in den 1970er Jahren angeführt werden können, als jeder große Anstieg der Rohstoffpreise in diesem Jahrzehnt auf ein marktspezifisches Angebotsproblem zurückzuführen war.Solange die Inflation nicht zur "Hyperinflation" wird, d.h. solange der Wert des Geldes im Verhältnis zu allem anderen nicht zusammenbricht, führt ein starker und schneller Preisanstieg eines Rohstoffs zu einem zusätzlichen Angebot und/oder einer geringeren Nachfrage, was schließlich zu einem starken Preisrückgang führt. Diese Abfolge von Ereignissen hat sich in den letzten 12 Monaten auf den Holz- und Eisenerzmärkten voll abgespielt, und bis Mitte nächsten Jahres wird sie sich wahrscheinlich auch auf den Erdgas- und Kohlemärkten voll abgespielt haben.Der Hinweis darauf, dass die Preisbewegung monetäre Wurzeln hat, liegt in ihrer Häufigkeit, d.h. in der Anzahl der Märkte, die große Preisanstiege erleben. Jeder einzelne enorme Preisanstieg kann auf marktspezifische Angebotsengpässe zurückgeführt werden, aber wenn dasselbe auf so vielen verschiedenen Märkten zu verschiedenen Zeiten innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums geschieht, können wir sicher sein, dass die Ursache mit dem Geldsystem selbst zusammenhängt.Im gegenwärtigen Umfeld ist die Ursache die Kombination aus rascher monetärer Inflation dank der Zentralbank und einem enormen Anstieg der staatlichen Defizitausgaben. Dank der Fed ist das Angebot an US-Dollar heute um etwa 50% größer als noch vor zwei Jahren. Dank der Regierung hat das neu geschaffene Geld viel mehr bewirkt, als nur die Preise von Finanzanlagen in die Höhe zu treiben.© Steve SavilleDieser Artikel wurde am 13. September 2021 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.