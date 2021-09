Ist Gold erledigt, Herr Stöferle?

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Ronald-Peter Stöferle von der Incrementum AG über dessen aktuelle Einschätzung zur Goldpreisentwicklung.Laut dem Marktexperten haben die globalen Finanzmärkte einen "monetären Kipppunkt" erreicht. Nach diesem Tipping-Point werde die Inflation weiter steigen, die Realzinsen im negativen Bereich oder nahe null Prozent bleiben. Die Geldpolitik werde auf die Märkte weniger Einfluss haben als die Finanzpolitik. Es stehe eine Ära der fiskalischen Dominanz bevor.In Bezug auf den Goldpreis erklärt Stöferle, dass die Stimmung inzwischen so negativ sei, selbst in der Branche, dass der Preis innerhalb der nächsten Monate neue Allzeithochs erreichen könnte. Denn der starke Pessimismus in der Goldbranche sei aus einer konträren Perspektive ein gutes Zeichen.Stöferle äußert sich in dem Interview auch zu Bitcoin. Ihm zufolge könnte der Preis der Kryptowährung noch unvorstellbare Höhen erreichen: "Ich denke, wenn es Bitcoin in fünf bis zehn Jahren noch gibt, werden die Preise in Regionen gehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Denn wenn man ihn wirklich als Absicherung gegen die Inflation und gegen die großen monetären Experimente sieht und ihn mit der Größe des Immobilienmarktes und des Anleihenmarktes vergleicht [...] Ich denke, da gibt es großes Aufholpotenzial"© Redaktion GoldSeiten.de