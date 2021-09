Milliardär Leon Cooperman: Besser Gold als Bitcoin

© Redaktion GoldSeiten.de



In einem Interview mit CNBC verriet Lee Cooperman, der an der Spitze von Omega Advisors steht, dass er mit seinen 78 Jahren Bitcoin nicht verstehe. Dennoch rate er, mit der begehrten Kryptowährung "sehr vorsichtig" zu sein. Die US-Regierung sollte in dieser Hinsicht seiner Meinung nach ebenfalls sehr bedacht vorgehen. So sollte das Land auf keinen Fall dem Beispiel El Salvadors folgen, da "Bitcoin nicht als Ersatz für den US-Dollar fungieren kann".Wer in einer unsicheren Wirtschaft einen Wertspeicher suche, sollte seiner Meinung nach lieber zu Gold greifen. Der Hedgefondsmanager selber besitze aber sehr wenig Gold. Er beschreibt sich selbst als "Papiertypen" und als "ewigen Optimisten".