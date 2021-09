Aurania Resources Ltd. verfeinert Tatasham-Ziel für Bohrvorbereitung

Toronto, 13. September 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet über eine geophysikalische Modellierung, die die Form des Zielgebiets Tatasham verfeinert hat, das Merkmale eines Porphyrs aufweist, einer Lagerstättenart, die mehr als die Hälfte der weltweiten Kupferressourcen enthält. Tatasham befindet sich in der Nähe des westlichen Randes des Lost Cities - Cutucu Projektgebiets ("Projekt") des Unternehmens im Südosten Ecuadors.Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, kommentierte: "Tatasham ist das größte geophysikalische Merkmal, das bei der luftgestützten magnetischen Untersuchung identifiziert wurde, die wir 2017 über dem gesamten Konzessionsgebiet durchgeführt haben. Anschließend haben wir das Zielgebiet in der Anfang dieses Jahres abgeschlossenen MobileMT-Untersuchung erfasst. Wir glauben, dass unsere Auftragnehmer für die geophysikalische Inversion einen Durchbruch bei der Inversion von geophysikalischen MobileMT-Daten erzielt haben, die in gebirgigen Gebieten wie dem Projektgebiet erhoben wurden. Die 3D-invertierten MobileMT- und magnetischen Daten definieren einen magnetischen Kern mit einem Durchmesser von etwa 3 Kilometern, bei dem es sich um den zentralen Teil eines Porphyrs handeln könnte, der teilweise von einer leitfähigen Zone umgeben ist, die auf das Vorhandensein von Sulfiden zurückzuführen sein könnte - wo sich die meisten Mineralisierungen in Kupferporphyren befinden. Nachdem die Form des Ziels durch eine erneute Modellierung der geophysikalischen Daten verfeinert wurde, führen wir nun einige abschließende Feldprüfungen durch und bereiten uns darauf vor, Tatasham im vierten Quartal dieses Jahres zu bohren."Um die Präsentation von Keith Barron auf dem Precious Metals Summit 2021 in Beaver Creek vom 8. bis 11. September 2021 anzusehen, klicken Sie bitte hier. Bitte beachten Sie, dass eine Registrierung erforderlich ist, um die Aufzeichnung der Webcast-Präsentation anzusehen.Eine erste Beschreibung des Tatasham-Ziels finden Sie in einem Video (ab Minute 1:10) auf unserer Website mit dem Titel "Metron Probability Update Part III - Making Sense of our Magnetic Data".Der Kern des Zielgebiets Tatasham ist ein magnetischer Zylinder mit einem Durchmesser von 3 km bis 4 km, der teilweise von einer leitfähigen Zone umgeben ist, die aus einem völlig anderen Datensatz abgeleitet wurde - MobileMT (Abbildung 1). Dieses geophysikalische Modell stimmt mit einem magnetischen Porphyr im Zentrum mit einer angrenzenden sulfidhaltigen leitfähigen Zone überein - wo sich typischerweise eine Mineralisierung befindet.Die Bohrungen sind für das 4. Quartal 2021 geplant. Einzelheiten zu den Bohrungen in Bezug auf die Meterzahl und die Anzahl der geplanten Bohrungen werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.Die ursprüngliche Verarbeitung der magnetischen Daten aus der geophysikalischen Untersuchung von 2017 zeigte, dass die magnetische Struktur von Tatasham (negative Reduktion zum Pol) einen Durchmesser von über 10 km hat - die größte im Projektgebiet. Eine verfeinerte Verarbeitung der magnetischen Daten durch dreidimensionale magnetische Vektorinversion hat zu einer besser definierten, kleineren magnetischen Besonderheit mit einem Durchmesser von 3 km bis 4 km geführt. Darüber hinaus wurde durch die dreidimensionale Inversion der MobileMT-Daten die Lage der leitfähigen Bereiche, die mit den geologischen Daten übereinstimmen, verfeinert.Die Modellierung der magnetischen und MobileMT-Daten wurde von Geotexera Inc. aus St. John's, Neufundland, Kanada, durchgeführt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61431/13092021_DE_Aurania_TatashamDE.001.pngAbbildung 1. Bilder der kombinierten magnetischen 3D-Vektorinversion (grauer Körper) mit der 3D-Inversion von MobileMT-Daten.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein von der European Federation of Geologists ernannter EurGeol und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators. Aurania Resources Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Aurania Resources Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors. 