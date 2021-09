Rick Rule: Großer Edelmetallbullenmarkt kommt

Shae Russell, Group Communications Manager bei ABC Bullion, sprach jüngst mit Rick Rule über dessen aktuelle Einschätzung zur Entwicklung der Goldpreise.Der ehemalige Präsident und CEO von Sprott US Holdings ist der Meinung, dass sich die Stimmung dem gelben Metall gegenüber trotzt des letzten Flash-Crashs nicht geändert habe. Allerdings müsse es sich erst noch zu einem Mainstream-Investment entwickeln. Die Nachfrage nach Edelmetallen wird laut dem langjährigen Branchenexperten künftig in jedem Fall deutlich steigen. Entsprechend geht Rule von einer bevorstehenden Erholung der Goldpreise aus.Rule spricht in dem Interview u.a. auch darüber, wie er der jungen Generation erkläre, warum der Besitz von Gold und Silber eine sinnvolle Entscheidung sei. Besonders wichtig sei seiner Meinung nach die Tatsache, dass Gold dazu diene, die Kaufkraft des eigenen Vermögens zu erhalten.© Redaktion GoldSeiten.de