Beginn eines anhaltenden Bullenmarktes für Uran?

Ein neuer Uranfonds, der den physischen Markt aggressiv in die Enge getrieben hat, könnte den Beginn einer anhaltenden Hausse für den Rohstoff signalisieren, davon geht laut Bloomberg zumindest der Portfoliomanager Nick Piquard aus.Der Sprott Physical Uranium Trust der Investmentfirma Sprott Inc. hatte Mitte August mit dem Kauf des Rohstoffs auf dem Spotmarkt begonnen und hat inzwischen über 24 Millionen Pfund Uran angehäuft, was etwa 14% des weltweiten Reaktorverbrauchs entspricht. Dies habe den Zeitplan eines potenziellen Bullenmarktes um ein oder zwei Jahre beschleunigt, so Piquard.Immerhin habe sich der Fonds einen großer Teil des Angebots gesichert, während sich die Nachfrageaussichten verbessern. "Das Angebot geht deutlich zurück", sagte er. "Die Nachfrageseite scheint sich wieder zu festigen. Es gibt keinen Grund, warum sich Uran nicht in einem Bullenmarkt befinden sollte."Piquard erwarte, dass die Preise in den kommenden Monaten auf über 60 USD pro Pfund steigen werden.Der Futures-Kurs von Uran ist zuletzt rasant nach oben geschnellt. Gestern erreichte er 44,15 USD (+4,13%).© Redaktion GoldSeiten.de