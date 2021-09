Karora Reports Strong Lake Cowan Drilling Success with Intersection of 21.1 g/t Gold Over 3 Metres Along the Sleuth Trend and the Delineation of Two New Major Shear Zones

Highlights:

Early stage RC and diamond drilling at Monsoon returned very strong gold results supporting delineation of a 5 kilometre mineralized trend between Monsoon and Baloo. Significant intersections include:

KPBR0104: 21.1 g/t over 3 metres including 54.9 g/t over 1.0 metre located 1 kilometre south along strike from previously announced aircore result of 1.35 g/t over 50 metres. KPBD0364: 9.0 g/t over 0.75 metres



1. Tables showing complete results and drill holes can be found at the end of this news release.

Two new major shear zones, approximately 20km in length, with potential for primary gold mineralization identified at Lake Cowan

Two new shear zones run parallel to the major Zuleika and Boulder Lefroy regional Shear Zones which are host to major gold deposits including Golden Mile (+60M oz) and Kundana mining centre (+5M oz)

The Lake Cowan scout (lake aircore) drilling confirmed and built upon previously reported anomalies (+0.02g/t gold) while continuing to deliver new drill targets.

Whole rock geochemistry work completed on aircore drilling has resulted in both support of existing deposits and possible bedrock extensions.



TORONTO, Sept. 14, 2021 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) ("Karora" or the "Corporation") is pleased to announce new exploration drilling results from Lake Cowan at its Higginsville Greater project area focused primarily on the highly prospective Sleuth Trend between the area north of Baloo open pit mine, Monsoon and south of the Nanook prospect.

Early scout drilling successes along the Sleuth Trend reported in February 2021 (including 1.35g/t over 50 metres - see news release dated February 8, 2021) warranted additional aircore drilling and geochemistry work, supported by initial targeted bedrock RC and diamond drilling. Encouraging RC and diamond results have been received from the Monsoon project, highlighted by an intercept of 21.1 g/t over 3 metres (from 62 metres), including 54.9 g/t over 1.0 metre in hole KPBR0104 and 9.0 g/t over 0.75 metres (from 130 metres) in hole KPBD0364.The strong results have been backed-up by Stage 2 aircore drilling along 5 kilometres of the Sleuth Trend between Baloo and Monsoon.

Stage 2 aircore drilling work completed by Karora across Lake Cowan has also identified two new approximately 20 kilometre long prospective shear zones which run parallel to the major Zuleika and Boulder Lefroy regional Shear Zones, associated with major deposits such as the Golden Mile (+60 M oz) in Kalgoorlie and Kundana (+5M oz).

Paul Huet, Chairman and CEO of Karora said, "New exploration drill results received from the Lake Cowan area continue to demonstrate why we are excited about the potential of this very large and underexplored area which was previously handcuffed by a very onerous royalty structure.

Geochemical analysis work completed on the Stage 2 aircore drillholes has reinforced the presence of mineralization along 5 kilometres of the Sleuth Trend between our Baloo open pit mine and the Monsoon project, where historical intersections include 11.4 g/t over 66 metres and 6.4 g/t over 38 metres (S2 Resources news release dated July 21, 20161). Furthermore, initial RC and diamond drilling along the trend has returned strong first pass results of 21.1 g/t over 3 metres (from 62 metres), including 54.9 g/t over 1.0 metre in hole KPBR0104 and 9.0 g/t over 0.75 metres (from 130 metres) in hole KPBD0364.

I am also very pleased to announce that our wide spaced Stage 2 aircore drill program has identified gold mineralized trends with potential for two new shear zones across the Lake Cowan area approximately 20 kilometres in length. These two shears run sub-parallel to the Zuleika and Boulder Lefroy regional shear zones which have hosted many major deposits in the Kalgoorlie region. I am looking forward to furthering early stage work on these two new exciting prospect areas. Assisting us with our large regional exploration program is CSA Global, who are scheduled to deliver the results of their Sleuth Trend study, commissioned in July 2021, by the end of the third quarter.

Overall, we are pleased with the outcome of the broader regional work completed at Higginsville to date during 2021, which has been successful in its goal of identifying new targets across a very large, underexplored area. Given the potential of the region, we are excited to continue to assess these new areas."



___________________ 1 A qualified person has not verified on behalf of the Company the historical exploration and drilling disclosed in the news release of S2 Resources.

Lake Cowan Exploration - Sleuth Trend

The Sleuth trend target area extends over 25 kilometres and includes the Baloo open pit mine and the Monsoon and Nanook prospects. (see Figure 1). The 5 kilometre segment between Baloo and Monsoon has now been aircore drill tested with low-level gold assay results supportive of the mineralized trend while initial RC and diamond drilling has indicated high grade mineralization is associated with a basalt/shale contact. A total of 17,829 metres over 414 aircore holes have been drilled over the Lake Cowan Project area in 2021 which includes the targeted Sleuth Trend.

In addition to the aircore drilling, Karora designed an initial drill program of four lake-RC and three lake-diamond holes totalling 1,355 metres to test below a strong regolith anomaly located 1 kilometre northwest of the main Monsoon prospect (and along the Sleuth Trend). The drilling was highlighted by drillhole KPBR0104 which intersected strong secondary mineralization in the regolith above the basalt/shale contact (21.2g/t over 3 metres1) and drillhole KPBD0364 which intersected primary mineralization, returning 9.0 g/t over 0.75 metres1 associated with quartz-carbonate veining and pyrite hosted by foliated basalt (see Figure 3).

1. Downhole intervals. Estimated true widths cannot be determined with the available information.

CSA Global Sleuth Trend Study Nearing Completion

CSA Global is in the final stages of completing a 3D geological and mineralization framework model over the mineralized Sleuth Trend which includes the Baloo deposit, Monsoon and Nanook gold prospects. Work delivered to date by CSA Global incorporates whole rock geochemistry (bottom of hole) on all historic aircore drill holes, including principal component analysis as displayed in Figure 2. The results of the PC analysis support known deposits (Baloo) and indicates possible open extensions beyond known bedrock mineralization.

Two New Shear Zones identified

Stepping outside of the Sleuth Trend, the wide-spaced aircore program returned anomalous low-level gold geochem results that, in combination with historical results and reinterpretation of regional geophysical datasets (Resource Potentials1, 2021), support the existence of two new, potentially mineralized northwest trending shear zones plus subsidiary north-south structures (see Figure 3). The interpreted northwest structures parallel the regionally prospective Boulder Lefroy Shear and Zuleika Shear zone and are yet to be tested at depth in bedrock. Based on current understanding, these new shear zones are an estimated 20 kilometres in length.





1. Resource Potentials - a Perth based consultant company specialising in geophysical survey design, processing-modelling, interpretation, and drill hole targeting.

Table 1(a): Aircore Drilling - Significant Intersections January 1 to July 31, 2021 (>0.02 g/t Au)

Prospect Hole ID Sub interval From

(m) To

(m) Downhole

Interval

(m) Estimated

True Width

(m) Au (g/t)1. Lake Cowan HIGA9266

24.0 28.0 4.0 - 0.022 Lake Cowan HIGA9269

12.0 17.0 5.0 - 0.038 Lake Cowan HIGA9274

8.0 32.0 24.0 - 0.029 Lake Cowan HIGA9275

8.0 15.0 7.0 - 0.093 Lake Cowan HIGA9276

43.0 51.0 8.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9276

11.0 31.0 20.0 - 0.028 Lake Cowan HIGA9277

4.0 6.0 2.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9278

0.0 20.0 20.0 - 0.032 Lake Cowan HIGA9280

16.0 24.0 8.0 - 0.030 Lake Cowan HIGA9289

4.0 32.0 28.0 - 0.020 Lake Cowan HIGA9289

36.0 56.0 20.0 - 0.162 Lake Cowan HIGA9293

32.0 40.0 8.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9295

8.0 35.0 27.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9306

4.0 8.0 4.0 - 0.029 Lake Cowan HIGA9348

8.0 12.0 4.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9350

8.0 16.0 8.0 - 0.075 Lake Cowan HIGA9354

8.0 12.0 4.0 - 0.026 Lake Cowan HIGA9359

4.0 16.0 12.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9360

20.0 32.0 12.0 - 0.047 Lake Cowan HIGA9362

8.0 20.0 12.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9375

8.0 29.0 21.0 - 0.114 Lake Cowan HIGA9400

20.0 24.0 4.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9413

16.0 17.0 1.0 - 0.022 Lake Cowan HIGA9415

40.0 48.0 8.0 - 0.035 Lake Cowan HIGA9418

56.0 58.0 2.0 - 0.026 Lake Cowan HIGA9425

52.0 64.0 12.0 - 0.067 Lake Cowan HIGA9498

24.0 25.0 1.0 - 0.024 Lake Cowan HIGA9558

34.0 35.0 1.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9562

16.0 28.0 12.0 - 0.022 Lake Cowan HIGA9563

16.0 26.0 10.0 - 0.158 Lake Cowan HIGA9584

24.0 39.0 15.0 - 0.052 Lake Cowan HIGA9593

36.0 52.0 16.0 - 0.049 Lake Cowan HIGA9594

16.0 28.0 12.0 - 0.029 Lake Cowan HIGA9594

52.0 64.0 12.0 - 0.041 Lake Cowan HIGA9595

52.0 72.0 20.0 - 0.044 Lake Cowan HIGA9597

24.0 64.0 40.0 - 0.024 Lake Cowan HIGA9598

16.0 20.0 4.0 - 0.182 Lake Cowan HIGA9599

28.0 31.0 3.0 - 0.036 Lake Cowan HIGA9605

68.0 86.0 18.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9606

68.0 80.0 12.0 - 0.034 Lake Cowan HIGA9607

64.0 77.0 13.0 - 0.058 Lake Cowan HIGA9608

16.0 28.0 12.0 - 0.038 Lake Cowan HIGA9608

72.0 82.0 10.0 - 0.112 Lake Cowan HIGA9609

68.0 86.0 18.0 - 0.221 Lake Cowan HIGA9610

72.0 80.0 8.0 - 0.089 Lake Cowan HIGA9611

68.0 78.0 10.0 - 0.046 Lake Cowan HIGA9612

8.0 12.0 4.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9612

88.0 116.0 28.0 - 0.026 Lake Cowan HIGA9612

64.0 80.0 16.0 - 0.060 Lake Cowan HIGA9613

68.0 76.0 8.0 - 0.123 Lake Cowan HIGA9616

64.0 79.0 15.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9618

60.0 70.0 10.0 - 0.023 Lake Cowan HIGA9623

48.0 52.0 4.0 - 0.211 Lake Cowan HIGA9625

52.0 68.0 16.0 - 0.020 Lake Cowan HIGA9626

56.0 71.0 15.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9627

56.0 64.0 8.0 - 0.115 Lake Cowan HIGA9628

56.0 60.0 4.0 - 0.033 Lake Cowan HIGA9630

64.0 80.0 16.0 - 0.080 Lake Cowan HIGA9631

0.0 16.0 16.0 - 0.036 Lake Cowan HIGA9631

68.0 80.0 12.0 - 0.391 Lake Cowan HIGA9632

20.0 24.0 4.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9632

72.0 80.0 8.0 - 0.047 Lake Cowan HIGA9633

60.0 96.0 36.0 - 0.043 Lake Cowan HIGA9634

56.0 79.0 23.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9636

68.0 84.0 16.0 - 0.240 Lake Cowan including 80.0 81.0 1.0 - 1.390 Lake Cowan HIGA9637

12.0 16.0 4.0 - 0.071 Lake Cowan HIGA9640

72.0 96.0 24.0 - 0.098 Lake Cowan HIGA9641

72.0 80.0 8.0 - 0.033 Lake Cowan HIGA9642

0.0 4.0 4.0 - 0.041 Lake Cowan HIGA9643

96.0 103.0 7.0 - 0.039 Lake Cowan HIGA9643

80.0 92.0 12.0 - 0.059 Lake Cowan HIGA9644

56.0 81.0 25.0 - 0.060 Lake Cowan HIGA9645

60.0 67.0 7.0 - 0.043 Lake Cowan HIGA9650

52.0 60.0 8.0 - 0.165 Lake Cowan HIGA9653

12.0 16.0 4.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9653

52.0 88.0 36.0 - 0.362 Lake Cowan including 56.0 60.0 4.0 - 3.110 Lake Cowan HIGA9660

32.0 36.0 4.0 - 0.026 Lake Cowan HIGA9661

12.0 16.0 4.0 - 0.051 Lake Cowan HIGA9669

28.0 32.0 4.0 - 0.031 Lake Cowan HIGA9670

76.0 80.0 4.0 - 0.031 Lake Cowan HIGA9671

56.0 68.0 12.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9671

72.0 85.0 13.0 - 0.041 Lake Cowan HIGA9672

60.0 79.0 19.0 - 0.419 Lake Cowan including 76.0 78.0 2.0 - 3.030 Lake Cowan HIGA9673

64.0 84.0 20.0 - 0.101 Lake Cowan HIGA9674

72.0 79.0 7.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9675

72.0 82.0 10.0 - 0.056 Lake Cowan HIGA9678

64.0 80.0 16.0 - 0.027 Lake Cowan HIGA9678

28.0 32.0 4.0 - 0.057 Lake Cowan HIGA9680

72.0 78.0 6.0 - 0.081 Lake Cowan HIGA9684

48.0 56.0 8.0 - 0.048 Lake Cowan HIGA9687

58.0 64.0 6.0 - 0.072 Lake Cowan HIGA9698

36.0 37.0 1.0 - 0.022 Lake Cowan HIGA9700

52.0 80.0 28.0 - 0.029 Lake Cowan HIGA9706

36.0 44.0 8.0 - 0.141 Lake Cowan HIGA9714

48.0 72.0 24.0 - 0.175 Lake Cowan HIGA9715

52.0 77.0 25.0 - 0.141 Lake Cowan HIGA9717

48.0 63.0 15.0 - 0.025 Lake Cowan HIGA9718

20.0 24.0 4.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9723

48.0 70.0 22.0 - 0.082 Lake Cowan HIGA9724

48.0 73.0 25.0 - 0.103 Lake Cowan HIGA9736

20.0 24.0 4.0 - 0.036 Lake Cowan HIGA9736

36.0 42.0 6.0 - 0.054 Lake Cowan HIGA9737

32.0 39.0 7.0 - 0.083 Lake Cowan HIGA9741

68.0 80.0 12.0 - 0.091 Lake Cowan HIGA9742

16.0 20.0 4.0 - 0.023 Lake Cowan HIGA9746

68.0 84.0 16.0 - 0.106 Lake Cowan HIGA9747

68.0 80.0 12.0 - 0.168 Lake Cowan HIGA9748

0.0 20.0 20.0 - 0.028 Lake Cowan HIGA9748

60.0 87.0 27.0 - 0.065 Lake Cowan HIGA9760

16.0 20.0 4.0 - 0.021 Lake Cowan HIGA9773

8.0 16.0 8.0 - 0.020

1. Reported gold grades > 0.02 g/t Au over 4 metres. 2. Downhole intervals. Estimated true widths cannot be determined with the available information.

Table 1(b): Lake Cowan RC & Diamond Drilling, January 1 to July 31, 2021 - Significant Intersections (>1g/t over 1m)

Prospect Hole ID Sub interval From

(m) To

(m) Downhole

Interval

(m) Estimated

True Width

(m) Au

(g/t)1.2 Monsoon KPBD0363

169 169.7 0.7

1.2 Monsoon KPBD0364

130.3 131 0.8

9.02 Monsoon KPBR0101

64 66 2.0

1.45 Monsoon KPBR0104

62 65 3.0

21.21 Including 62 63 1.0

54.9

1. Downhole intervals. Estimated true widths cannot be determined with the available information. 2. Significant results reported as > g/t Au over 1 metre.

Table 2(a) Drillhole Collars - Lake Cowan Air-Core Drilling, January 1 to July 31, 2021





Prospect Hole ID Northing Easting mRL AZI DIP Total

Length (m) Lake Cowan HIGA9364 6468002 394241 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9365 6468001 394082 262 360 -90 6 Lake Cowan HIGA9366 6468002 393924 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9367 6468000 393760 262 360 -90 6 Lake Cowan HIGA9368 6468000 393603 262 360 -90 13 Lake Cowan HIGA9369 6468003 393445 262 360 -90 15 Lake Cowan HIGA9370 6468006 393281 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9371 6468001 393119 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9372 6468003 392960 262 360 -90 23 Lake Cowan HIGA9373 6468001 392803 262 360 -90 23 Lake Cowan HIGA9374 6468005 392643 262 360 -90 59 Lake Cowan HIGA9375 6467999 392483 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9376 6468000 392320 262 360 -90 44 Lake Cowan HIGA9377 6468001 392192 262 360 -90 19 Lake Cowan HIGA9378 6467354 392957 262 360 -90 20 Lake Cowan HIGA9379 6467358 393116 262 360 -90 12 Lake Cowan HIGA9380 6467361 393278 262 360 -90 23 Lake Cowan HIGA9381 6467360 393436 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9382 6467356 393599 262 360 -90 38 Lake Cowan HIGA9383 6467360 393758 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9384 6467358 393919 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9385 6467360 394078 262 360 -90 42 Lake Cowan HIGA9386 6467358 394240 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9387 6467357 394400 262 360 -90 45 Lake Cowan HIGA9388 6467356 394560 262 360 -90 47 Lake Cowan HIGA9389 6467357 394720 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9390 6467357 394881 262 360 -90 25 Lake Cowan hIGA9391 6467360 395040 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9392 6467359 395199 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9393 6467359 395362 262 360 -90 19 Lake Cowan HIGA9394 6467362 395517 262 360 -90 8 Lake Cowan HIGA9395 6467362 395680 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9396 6467359 395841 262 360 -90 25 Lake Cowan HIGA9397 6467359 396001 262 360 -90 27 Lake Cowan HIGA9398 6467359 396157 262 360 -90 27 Lake Cowan HIGA9399 6467360 396320 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9400 6467360 396482 262 360 -90 24 Lake Cowan HIGA9401 6467360 396642 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9402 6466722 396802 262 360 -90 11 Lake Cowan HIGA9403 6466722 396640 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9404 6466722 396480 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9405 6466722 396320 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9406 6466722 396161 262 360 -90 6 Lake Cowan HIGA9407 6466722 396002 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9408 6466717 395833 262 360 -90 12 Lake Cowan HIGA9409 6466720 395680 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9410 6466720 395520 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9411 6466720 395360 262 360 -90 7 Lake Cowan HIGA9412 6466720 395200 262 360 -90 38 Lake Cowan HIGA9413 6466720 395040 262 360 -90 17 Lake Cowan HIGA9414 6466720 394717 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9415 6466720 394561 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9416 6466720 394400 262 360 -90 66 Lake Cowan HIGA9417 6466720 394242 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9418 6466720 394081 262 360 -90 58 Lake Cowan HIGA9419 6466720 393919 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9420 6466720 393760 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9421 6466720 393600 262 360 -90 42 Lake Cowan HIGA9422 6466720 393439 262 360 -90 31 Lake Cowan HIGA9423 6466720 393281 262 360 -90 50 Lake Cowan HIGA9424 6466721 393118 262 360 -90 52 Lake Cowan HIGA9425 6466720 392958 262 360 -90 99 Lake Cowan HIGA9426 6466720 392799 262 360 -90 43 Lake Cowan HIGA9427 6466720 392639 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9428 6466720 392479 262 360 -90 10 Lake Cowan HIGA9429 6466719 392319 262 360 -90 17 Lake Cowan HIGA9430 6466720 392160 262 360 -90 19 Lake Cowan HIGA9431 6466720 392002 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9432 6466718 391841 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9489 6490884 395992 262 360 -90 20 Lake Cowan HIGA9490 6490880 395840 262 360 -90 37 Lake Cowan HIGA9491 6490879 395681 262 360 -90 17 Lake Cowan HIGA9492 6490879 395520 262 360 -90 45 Lake Cowan HIGA9493 6490880 395359 262 360 -90 45 Lake Cowan HIGA9494 6490817 395201 262 360 -90 12 Lake Cowan HIGA9495 6490880 395042 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9496 6490880 394880 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9497 6490881 394721 262 360 -90 13 Lake Cowan HIGA9498 6490880 394559 262 360 -90 25 Lake Cowan HIGA9499 6490882 394401 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9500 6490881 394241 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9501 6490879 394079 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9502 6490879 393918 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9503 6490880 393760 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9504 6490880 393600 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9505 6490880 393439 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9506 6490881 393281 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9507 6490880 393120 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9508 6490881 392962 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9509 6490881 392800 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9510 6490881 392640 262 360 -90 31 Lake Cowan HIGA9511 6490881 392480 262 360 -90 28 Lake Cowan HIGA9512 6490879 392320 262 360 -90 6 Lake Cowan HIGA9513 6490880 392159 262 360 -90 15 Lake Cowan HIGA9514 6490882 392000 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9515 6490881 391839 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9516 6490880 391680 262 360 -90 11 Lake Cowan HIGA9517 6490878 391520 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9518 6490879 391361 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9519 6490881 391202 262 360 -90 7 Lake Cowan HIGA9520 6490880 391039 262 360 -90 17 Lake Cowan HIGA9521 6490881 390881 262 360 -90 49 Lake Cowan HIGA9522 6490882 390721 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9523 6490881 390561 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9524 6490880 390398 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9525 6490879 390241 262 360 -90 10 Lake Cowan HIGA9526 6490881 390082 262 360 -90 8 Lake Cowan HIGA9527 6490879 389923 262 360 -90 13 Lake Cowan HIGA9528 6490881 389762 262 360 -90 62 Lake Cowan HIGA9529 6490880 389600 262 360 -90 28 Lake Cowan HIGA9530 6490882 389441 262 360 -90 10 Lake Cowan HIGA9531 6490880 389280 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9532 6490879 389121 262 360 -90 10 Lake Cowan HIGA9533 6490878 388961 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9534 6490880 388799 262 360 -90 12 Lake Cowan HIGA9535 6487040 390400 262 360 -90 22 Lake Cowan HIGA9536 6487040 390560 262 360 -90 24 Lake Cowan HIGA9537 6487039 390722 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9538 6487040 390879 262 360 -90 19 Lake Cowan HIGA9539 6487040 391041 262 360 -90 19 Lake Cowan HIGA9540 6487039 391202 262 360 -90 31 Lake Cowan HIGA9541 6487040 391360 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9542 6487041 391520 262 360 -90 34 Lake Cowan HIGA9543 6487038 391680 262 360 -90 15 Lake Cowan HIGA9544 6487040 391838 262 360 -90 12 Lake Cowan HIGA9545 6487040 392000 262 360 -90 41 Lake Cowan HIGA9546 6487039 392161 262 360 -90 48 Lake Cowan HIGA9547 6487038 392320 262 360 -90 34 Lake Cowan HIGA9548 6487040 392480 262 360 -90 27 Lake Cowan HIGA9549 6487039 392640 262 360 -90 59 Lake Cowan HIGA9550 6487039 392800 262 360 -90 27 Lake Cowan HIGA9551 6487039 392959 262 360 -90 43 Lake Cowan HIGA9552 6487039 393119 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9553 6487039 393241 262 360 -90 10 Lake Cowan HIGA9554 6487040 393442 262 360 -90 34 Lake Cowan HIGA9555 6487039 393600 262 360 -90 38 Lake Cowan HIGA9556 6487040 393760 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9557 6487040 393919 262 360 -90 40 Lake Cowan HIGA9558 6487040 394080 262 360 -90 35 Lake Cowan HIGA9559 6487039 394241 262 360 -90 38 Lake Cowan HIGA9560 6487040 394401 262 360 -90 33 Lake Cowan HIGA9561 6487038 394561 262 360 -90 33 Lake Cowan HIGA9562 6487040 394718 262 360 -90 32 Lake Cowan HIGA9563 6487041 394881 262 360 -90 34 Lake Cowan HIGA9564 6487040 395039 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9565 6487040 395200 262 360 -90 21 Lake Cowan HIGA9566 6487040 395360 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9567 6487041 395521 262 360 -90 58 Lake Cowan HIGA9568 6487039 395680 262 360 -90 48 Lake Cowan HIGA9569 6487040 395845 262 360 -90 52 Lake Cowan HIGA9570 6487039 395998 262 360 -90 37 Lake Cowan HIGA9571 6487038 396159 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9572 6487040 396322 262 360 -90 47 Lake Cowan HIGA9573 6487040 396478 262 360 -90 18 Lake Cowan HIGA9574 6487039 396641 262 360 -90 47 Lake Cowan HIGA9575 6487040 396799 262 360 -90 13 Lake Cowan HIGA9576 6487040 396960 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9577 6487039 397121 262 360 -90 23 Lake Cowan HIGA9578 6487040 397280 262 360 -90 38 Lake Cowan HIGA9579 6487039 397440 262 360 -90 31 Lake Cowan HIGA9580 6487039 397600 262 360 -90 20 Lake Cowan HIGA9581 6487041 397759 262 360 -90 11 Lake Cowan HIGA9582 6487040 397918 262 360 -90 35 Lake Cowan HIGA9583 6487038 398081 262 360 -90 25 Lake Cowan HIGA9584 6487040 398239 262 360 -90 39 Lake Cowan HIGA9585 6487041 398400 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9586 6487040 398558 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9587 6487040 398722 262 360 -90 57 Lake Cowan HIGA9588 6487040 398880 262 360 -90 45 Lake Cowan HIGA9589 6487041 399040 262 360 -90 36 Lake Cowan HIGA9590 6487041 399200 262 360 -90 32 Lake Cowan HIGA9591 6487039 399359 262 360 -90 49 Lake Cowan HIGA9592 6487040 399519 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9593 6487040 399679 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9594 6487039 399841 262 360 -90 76 Lake Cowan HIGA9595 6487040 400001 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9596 6487041 400160 262 360 -90 83 Lake Cowan HIGA9597 6487035 400318 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9598 6487040 400482 262 360 -90 69 Lake Cowan HIGA9599 6487041 400638 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9600 6487040 400796 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9601 6487044 400955 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9602 6487042 401116 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9603 6482563 398239 262 360 -90 32 Lake Cowan HIGA9604 6482565 398397 262 360 -90 51 Lake Cowan HIGA9605 6478078 394323 262 360 -90 86 Lake Cowan HIGA9606 6478076 394281 262 360 -90 85 Lake Cowan HIGA9607 6478087 394200 262 360 -90 85 Lake Cowan HIGA9608 6478087 394151 262 360 -90 82 Lake Cowan HIGA9609 6478079 394121 262 360 -90 86 Lake Cowan HIGA9610 6478078 394041 262 360 -90 92 Lake Cowan HIGA9611 6478091 393997 262 360 -90 78 Lake Cowan HIGA9612 6478090 393958 262 360 -90 117 Lake Cowan HIGA9613 6478083 393879 262 360 -90 112 Lake Cowan HIGA9614 6478080 393838 262 360 -90 114 Lake Cowan HIGA9615 6478080 393799 262 360 -90 95 Lake Cowan HIGA9616 6478080 393719 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9617 6478080 393680 262 360 -90 84 Lake Cowan HIGA9618 6478079 393641 262 360 -90 70 Lake Cowan HIGA9619 6478080 393600 262 360 -90 83 Lake Cowan HIGA9620 6478000 393638 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9621 6478001 393680 262 360 -90 68 Lake Cowan HIGA9622 6478000 393717 262 360 -90 90 Lake Cowan HIGA9623 6478001 393759 262 360 -90 92 Lake Cowan HIGA9624 6478000 393799 262 360 -90 112 Lake Cowan HIGA9625 6477997 393838 262 360 -90 114 Lake Cowan HIGA9626 6478000 393879 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9627 6478001 393920 262 360 -90 112 Lake Cowan HIGA9628 6477999 393961 262 360 -90 64 Lake Cowan HIGA9629 6477999 394000 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9630 6477999 394041 262 360 -90 102 Lake Cowan HIGA9631 6478002 394081 262 360 -90 103 Lake Cowan HIGA9632 6478002 394118 262 360 -90 98 Lake Cowan HIGA9633 6478239 393959 262 360 -90 96 Lake Cowan HIGA9634 6478241 393879 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9635 6478241 393800 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9636 6478239 393723 262 360 -90 84 Lake Cowan HIGA9637 6478239 393642 262 360 -90 97 Lake Cowan HIGA9638 6478241 393562 262 360 -90 94 Lake Cowan HIGA9639 6478236 393481 262 360 -90 86 Lake Cowan HIGA9640 6478398 393356 262 360 -90 96 Lake Cowan HIGA9641 6478402 393440 262 360 -90 91 Lake Cowan HIGA9642 6478403 393517 262 360 -90 102 Lake Cowan HIGA9643 6478399 393598 262 360 -90 103 Lake Cowan HIGA9644 6478400 393678 262 360 -90 81 Lake Cowan HIGA9645 6478399 393836 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9646 6478400 393999 262 360 -90 83 Lake Cowan HIGA9647 6478401 394159 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9648 6478727 393518 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9649 6478718 393361 262 360 -90 66 Lake Cowan HIGA9650 6479048 393369 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9651 6479041 393280 262 360 -90 75 Lake Cowan HIGA9652 6479042 393201 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9653 6479039 393123 262 360 -90 88 Lake Cowan HIGA9654 6479040 393041 262 360 -90 75 Lake Cowan HIGA9655 6479041 392960 262 360 -90 69 Lake Cowan HIGA9656 6479359 392878 262 360 -90 42 Lake Cowan HIGA9657 6479363 393035 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9658 6479681 392962 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9659 6479680 392881 262 360 -90 43 Lake Cowan HIGA9660 6479680 392802 262 360 -90 51 Lake Cowan HIGA9661 6479680 392718 262 360 -90 46 Lake Cowan HIGA9662 6477434 394243 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9663 6477435 394316 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9664 6477436 394401 262 360 -90 75 Lake Cowan HIGA9665 6477436 394482 262 360 -90 24 Lake Cowan HIGA9666 6477440 394560 262 360 -90 36 Lake Cowan HIGA9667 6477440 394642 262 360 -90 33 Lake Cowan HIGA9668 6477440 394720 262 360 -90 61 Lake Cowan HIGA9669 6477761 394960 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9670 6477761 394881 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9671 6477761 394800 262 360 -90 85 Lake Cowan HIGA9672 6477761 394720 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9673 6477761 394642 262 360 -90 84 Lake Cowan HIGA9674 6477761 394563 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9675 6477761 394481 262 360 -90 82 Lake Cowan HIGA9676 6478077 394798 262 360 -90 98 Lake Cowan HIGA9677 6478081 394969 262 360 -90 89 Lake Cowan HIGA9678 6478080 395121 262 360 -90 92 Lake Cowan HIGA9679 6478400 395359 262 360 -90 77 Lake Cowan HIGA9680 6478401 395281 262 360 -90 86 Lake Cowan HIGA9681 6478400 395200 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9682 6478400 395120 262 360 -90 83 Lake Cowan HIGA9683 6478400 395040 262 360 -90 84 Lake Cowan HIGA9684 6478400 394959 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9685 6478401 394879 262 360 -90 77 Lake Cowan HIGA9686 6478720 395119 262 360 -90 75 Lake Cowan HIGA9687 6478720 395281 262 360 -90 76 Lake Cowan HIGA9688 6478720 395440 262 360 -90 77 Lake Cowan HIGA9689 6478718 395599 262 360 -90 74 Lake Cowan HIGA9690 6478720 395761 262 360 -90 66 Lake Cowan HIGA9691 6478720 395919 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9692 6479360 395840 262 360 -90 78 Lake Cowan HIGA9693 6479360 395678 262 360 -90 79 Lake Cowan HIGA9694 6479360 395521 262 360 -90 96 Lake Cowan HIGA9695 6479361 395360 262 360 -90 81 Lake Cowan HIGA9696 6477440 395681 262 360 -90 50 Lake Cowan HIGA9697 6477440 395840 262 360 -90 61 Lake Cowan HIGA9698 6477442 395998 262 360 -90 48 Lake Cowan HIGA9699 6477440 396156 262 360 -90 78 Lake Cowan HIGA9700 6477440 396319 262 360 -90 82 Lake Cowan HIGA9701 6477440 396478 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9702 6477441 396632 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9703 6477443 396797 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9704 6476801 396803 262 360 -90 54 Lake Cowan HIGA9705 6476799 396644 262 360 -90 36 Lake Cowan HIGA9706 6476798 396482 262 360 -90 44 Lake Cowan HIGA9707 6476802 396322 262 360 -90 49 Lake Cowan HIGA9708 6476801 396163 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9709 6476800 396001 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9710 6476801 395842 262 360 -90 76 Lake Cowan HIGA9711 6476799 395679 262 360 -90 52 Lake Cowan HIGA9712 6476798 395523 262 360 -90 82 Lake Cowan HIGA9713 6476160 395679 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9714 6476157 395837 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9715 6476157 396001 262 360 -90 77 Lake Cowan HIGA9716 6476154 396160 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9717 6476158 396319 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9718 6476159 396479 262 360 -90 61 Lake Cowan HIGA9719 6476174 396647 262 360 -90 35 Lake Cowan HIGA9720 6476157 396797 262 360 -90 53 Lake Cowan HIGA9721 6475520 396480 262 360 -90 57 Lake Cowan HIGA9722 6475517 396320 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9723 6475519 396161 262 360 -90 70 Lake Cowan HIGA9724 6475517 396002 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9725 6475523 395838 262 360 -90 88 Lake Cowan HIGA9726 6475519 395679 262 360 -90 69 Lake Cowan HIGA9727 6477441 398721 262 360 -90 118 Lake Cowan HIGA9728 6477444 398880 262 360 -90 57 Lake Cowan HIGA9729 6477440 399039 262 360 -90 54 Lake Cowan HIGA9730 6477442 399200 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9731 6477440 399359 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9732 6477441 399520 262 360 -90 41 Lake Cowan HIGA9733 6477442 399683 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9734 6477441 399840 262 360 -90 69 Lake Cowan HIGA9735 6477441 399850 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9736 6478093 399279 262 360 -90 42 Lake Cowan HIGA9737 6478080 399121 262 360 -90 39 Lake Cowan HIGA9738 6479360 399521 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9739 6479361 399361 262 360 -90 63 Lake Cowan HIGA9740 6479359 399200 262 360 -90 66 Lake Cowan HIGA9741 6479356 399041 262 360 -90 87 Lake Cowan HIGA9742 6479360 398880 262 360 -90 92 Lake Cowan HIGA9743 6479360 398719 262 360 -90 74 Lake Cowan HIGA9744 6479361 398560 262 360 -90 58 Lake Cowan HIGA9745 6479360 398402 262 360 -90 83 Lake Cowan HIGA9746 6479360 398239 262 360 -90 84 Lake Cowan HIGA9747 6479360 398078 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9748 6479360 397921 262 360 -90 87 Lake Cowan HIGA9749 6480640 398079 262 360 -90 55 Lake Cowan HIGA9750 6480640 398240 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9751 6480640 398399 262 360 -90 80 Lake Cowan HIGA9752 6480641 398560 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9753 6480642 398716 262 360 -90 78 Lake Cowan HIGA9754 6480639 398881 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9755 6480647 399038 262 360 -90 67 Lake Cowan HIGA9756 6480647 399200 262 360 -90 51 Lake Cowan HIGA9757 6480643 399358 262 360 -90 52 Lake Cowan HIGA9758 6481600 399041 262 360 -90 54 Lake Cowan HIGA9759 6481597 398882 262 360 -90 72 Lake Cowan HIGA9760 6481600 398716 262 360 -90 66 Lake Cowan HIGA9761 6481602 398565 262 360 -90 71 Lake Cowan HIGA9762 6481604 398403 262 360 -90 61 Lake Cowan HIGA9763 6481599 398243 262 360 -90 65 Lake Cowan HIGA9764 6481599 398081 262 360 -90 73 Lake Cowan HIGA9765 6481600 397921 262 360 -90 69 Lake Cowan HIGA9766 6485199 390721 262 360 -90 32 Lake Cowan HIGA9767 6485200 390640 262 360 -90 50 Lake Cowan HIGA9768 6485200 390560 262 360 -90 26 Lake Cowan HIGA9769 6485202 390522 262 360 -90 22 Lake Cowan HIGA9770 6485201 390483 262 360 -90 25 Lake Cowan HIGA9771 6485201 390443 262 360 -90 34 Lake Cowan HIGA9772 6485202 390402 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9773 6485202 390360 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9774 6485200 390324 262 360 -90 29 Lake Cowan HIGA9775 6485199 390281 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9776 6485200 390240 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9777 6485202 390203 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9778 6485201 390170 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9779 6484957 390598 262 360 -90 7 Lake Cowan HIGA9780 6484958 390640 262 360 -90 24 Lake Cowan HIGA9781 6484957 390677 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9782 6484959 390719 262 360 -90 20 Lake Cowan HIGA9783 6484718 391082 262 360 -90 49 Lake Cowan HIGA9784 6484718 391042 262 360 -90 41 Lake Cowan HIGA9785 6484721 391005 262 360 -90 32 Lake Cowan HIGA9786 6484720 390962 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9787 6484722 390922 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9788 6484726 390882 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9789 6484725 390842 262 360 -90 9 Lake Cowan HIGA9790 6484726 390801 262 360 -90 16 Lake Cowan HIGA9791 6484722 390758 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9792 6484720 390720 262 360 -90 2 Lake Cowan HIGA9793 6484477 390840 262 360 -90 2 Lake Cowan HIGA9794 6484476 390880 262 360 -90 2 Lake Cowan HIGA9795 6484478 390921 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9796 6484478 390962 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9797 6484478 391002 262 360 -90 14 Lake Cowan HIGA9798 6484478 391041 262 360 -90 30 Lake Cowan HIGA9799 6484475 391084 262 360 -90 33 Lake Cowan HIGA9800 6484243 391077 262 360 -90 6 Lake Cowan HIGA9801 6484241 391059 262 360 -90 7 Lake Cowan HIGA9802 6484241 391038 262 360 -90 7 Lake Cowan HIGA9803 6484242 391016 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9804 6484241 390998 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9805 6484242 390979 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9806 6484242 390958 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9807 6484241 390940 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9808 6484242 390922 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9809 6484241 390898 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9810 6484242 390879 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9811 6484242 390860 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9812 6484242 390841 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9813 6484242 390821 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9814 6484242 390800 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9815 6484005 390880 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9816 6484005 390901 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9817 6484005 390919 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9818 6484003 390938 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9819 6484006 390958 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9820 6484005 390977 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9821 6484002 391001 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9822 6484002 391020 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9823 6484000 391042 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9824 6484002 391063 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9825 6484002 391082 262 360 -90 5 Lake Cowan HIGA9826 6484001 391102 262 360 -90 4 Lake Cowan HIGA9827 6483763 391120 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9828 6483762 391096 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9829 6483762 391080 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9830 6483760 391059 262 360 -90 3 Lake Cowan HIGA9831 6483761 391041 262 360 -90 2 Lake Cowan HIGA9832 6483760 391020 262 360 -90 2 Lake Cowan HIGA9833 6483763 391002 262 360 -90 1

Note: Eastings and Northings in MGA, Zone 51

Table 2(b) Drillhole Collars - Lake Cowan RC and Diamond Drilling, January 1 to July 31, 2021

Prospect Hole ID Northing Easting mRL AZI DIP Total Length

(m) Lake Cowan/Monsoon KPBD0363 6477748 393713 262 90 -60 237.2 Lake Cowan/Monsoon KPBD0364 6477431 393719 262 90 -60 192.2 Lake Cowan/Monsoon KPBD0365 6477271 393719 262 90 -60 180.2 Lake Cowan/Monsoon KPBR0101 6477747 393835 263 90.92 -60.88 150 Lake Cowan/Monsoon KPBR0102 6477276 393792 263 92.64 -60.47 150 Lake Cowan/Monsoon KPBR0103 6477432 393918 263 88.2 -59.64 150 Lake Cowan/Monsoon KPBR0104 6477448 393876 263 93.74 -60.93 174

Note: Eastings and Northings in MGA, Zone 51

SOURCE Karora Resources Inc.