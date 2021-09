Der Geist ist aus der Flasche! Schockmoment vor Goldanstieg?!

Die Inflation nimmt immer mehr Fahrt auf und das wird sogar von der NY Fed eingestanden. Bisher sind nur die Inflationserwartungen auf Jahressicht gestiegen und haben mittlerweile 5% übertroffen. Die 3-Jahres-Inflationserwartungen sind noch im langjährigen Mittel. Wie lange noch? Ein Änderung hier könnte zur Panik führen.Auch in der Eurozone steigt die Inflation merklich, in Deutschland rasen die Großhandelspreise so stark wie Anfang der 70er Jahre nach oben. Wie soll die Inflation sinken, wenn alle möglichen Input-Güter immer teuer werden, z.B. Energie, Metalle, Nahrungsmittel?Auch der Transport wird immer teurer. Gerade meldete eine Reederei den höchsten Charter-Tagessatz in ihrer Geschichte. Gold und Silber bleiben im Vergleich zum Welt-Finanzvermögen lächerlich bewertet. Sie waren und sind die Endgegner des Fiat-Geldes. Das Verhältnis von Geldbasis zum Goldpreis spricht auch für einen gewaltigen Goldanstieg.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)