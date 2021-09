Netometals Ltd.: Demonstrationsanlage für Batterierecycling - Inbetriebnahme der Stufe 2 beginnt

- Primobius beginnt mit der Erstinbetriebnahme der hydrometallurgischen Raffinerie der Stufe 2;- Stufe 2 nimmt schwarze Masse und verwendet Lösungsmittelextraktion, um aktive Kathodenmaterialien (Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan) als einzelne hochreine Chemikalien für die Wiederverwendung bei der Herstellung neuer Lithium-Ionen-Batterien zu gewinnen; und- Die Demonstrationsversuche sollen im Oktober beginnen und im November abgeschlossen werden.Das innovative Projektentwicklungsunternehmen Neometals Ltd. (ASX: NMT) (Neometals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Primobius GmbH (Primobius), das Joint Venture (JV) im 50:50-Besitz von Neometals und der SMS Group GmbH (SMS Group), mit der Erstinbetriebnahme der hydrometallurgischen Raffineriekreisläufe seiner Lithium-Ionen-Batterie (LIB)-Recycling-Demonstrationsanlage (DP) begonnen hat.Die DP, die sich im angemieteten Gebäude von Primobius im technischen Kompetenzzentrum der SMS Group in Hilchenbach befindet, besteht aus einem vollständig konstruierten Zerkleinerungs- und Aufbereitungskreislauf (Stufe 1) und einem hydrometallurgischen Raffinierkreislauf (Stufe 2). Die gesamten Lauge- und Lösungsmittelextraktionskreisläufe wurden wassergetestet und das Auslaugen von intermediärem Aktivmaterial (schwarze Masse) aus Stufe 1 sowie die Filterung der Kohlenstoffanodenreste wurde begonnen. Die einzelnen Lösungsmittelextraktionskreisläufe (zur Gewinnung von Kupfer, Mangan, Kobalt, Nickel und Lithium) werden anschließend sequenziell in Betrieb genommen.Die vollständig integrierte, kontinuierliche Prozess-DP-Studie stellt eine der wichtigsten Evaluierungstätigkeiten dar, die für das JV erforderlich sind, um eine Investitionsentscheidung bezüglich des Baus der ersten kommerziellen integrierten LIB-Recyclinganlage von Primobius (Stufe 1 und 2 kombiniert) (integrierte Anlage für 50 tpd ) zu treffen. Der Beginn der Inbetriebnahme der Phase 2 ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Primobius, und die nachfolgenden Versuche bleiben planmäßig.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61481/20210915_RecyclingStage2Commissioning-FINALFORSMS_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Raffineriekreislauf der Primobius DP Stufe 2Die integrierten DP-Studien werden voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen und bis Ende November 2021 abgeschlossen sein. Danach wird die DP geändert und Abschnitte werden verschoben, um die Anforderungen der 10tpd-Shredder-Anlage zu erfüllen, die im ersten Quartal 2022 kommerzielle LIB-Recycling-Dienstleistungen anbieten soll (weitere Details siehe die Ankündigung von Neometals mit dem Titel Battery Recycling - Decision to Funds Commercial Operations vom 19.. August 2021).FINALFORSMS_DEPRcom.002Abbildung 2 - Flowsheet zur patentangemeldeten Phase 2 von PrimobiusFINALFORSMS_DEPRcom.003Abbildung 3 - Indikativer Zeitplan für Primobius für die Bewertung der integrierten Anlage 1 (50 tpd)Autorisiert im Namen von Christopher Reed, Managing Director von NeometalsNeometals entwickelt auf innovative Weise Möglichkeiten bei Mineralen und modernen Materialien, die für eine nachhaltige Zukunft von grundlegender Bedeutung sind. Angesichts einer Schwerpunktlegung auf dem Megatrend der Energiespeicherung ist die Strategie auf die Risikosenkung und Entwicklung langlebiger Projekte mit starken Partnern sowie auf die Integration in der Wertschöpfungskette ausgerichtet, um die Margen und den Wert für die Aktionäre zu steigern.Neometals verfügt über drei Kernprojekte, die den globalen Übergang zu sauberen Energien unterstützen und sich über die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette erstrecken:Recycling und Ressourcenrückgewinnung:- Recycling von Lithium-Ionen-Batterien - ein proprietäres Verfahren zur Rückgewinnung von Kobalt und anderen wertvollen Materialien aus verbrauchten und verschrotteten Lithium-Batterien. Pilotanlagentests abgeschlossen und Pläne zur Durchführung von Versuchen im Demonstrationsmaßstab mit dem 50:50-JV-Partner SMS group weit fortgeschritten. Ziel ist eine Entwicklungsentscheidung im Märzquartal 2022; und- Vanadium-Rückgewinnung - alleinige Finanzierung der Bewertung eines potenziellen 50:50-Joint-Ventures mit Critical Metals Ltd. hinsichtlich der Gewinnung von Vanadium durch die Verarbeitung von Nebenprodukten (die Schlacke) des führenden skandinavischen Stahlherstellers SSAB. Auf Grundlage eines zehnjährigen Schlackenlieferabkommens soll bis zum Dezemberquartal 2022 eine Entscheidung hinsichtlich der Entwicklung einer nachhaltigen europäischen Produktion von hochreinem Vanadiumpentoxid getroffen werden.Vorgelagerte Industrieminerale:- Barrambie Titanium and Vanadium Project - eine der weltweit höchstgradigen Titan-Vanadium-Hartgestein-Lagerstätten, die auf eine Erschließungsentscheidung 2022 mit dem potenziellen 50:50 JV-Partner IMUMR hinarbeitet.Chris Reed, Managing DirectorT: +61 8 9322 1182E-mail: info@neometals.com.auJeremy Mcmanus, General Manager - Commercial and IRNeometals Ltd.T: +61 8 9322 1182E-mail: jmcmanus@neometals.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 