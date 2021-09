Anleger sind im grausamen September mit Cash und Gold besser dran  Jim Cramer

Laut Jim Cramer könnte der Versuch, Aktiengewinner zu finden im September ein Verlustgeschäft werden. Daher riet er Anlegern, stattdessen Bargeld und Gold zu halten. Dies berichtet Kitco News Der Moderator der CNBC-Sendung "Mad Money" hält den US-Aktienmarkt zum Ende des dritten Quartals für ein gefährliches Spiel: "Ich habe Ihnen immer wieder gesagt, dass der September der grausamste Monat ist, und so sieht es auch jetzt wieder aus, mit laufenden Korrekturen überall, was wiederum typischerweise ein Vorbote des saisonalen Rückgangs ist, der in ein paar Tagen beginnt", so Cramer."Im Moment ist es besser, etwas Bargeld zu halten und etwas Gold zu besitzen", erklärte er Anfang der Woche.© Redaktion GoldSeiten.de