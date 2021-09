Marc Faber über Inflation, Aktienmarktcrash und die Geldpolitik

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Dr. Marc Faber über diverse Themen, die von der Möglichkeit einen bevorstehenden Aktienmarktcrashs über die Abschaffung von Bargeld bis hin zu Bitcoin reichen.Der renommierte Ökonom und Contrarian hatte bereits seit längerer Zeit vor einem Einbruch des für einige Branchen extrem überbewerteten Aktienmarktes gewarnt. Er glaubt weiterhin, dass es zu einer Korrektur des Aktienmarktes um 10-20% kommen könnte. Allerdings reche er nicht mit einem wirklichen Bärenmarkt, da die Geldpolitik das dafür nötige Umfeld (z.B. große Gewinnenttäuschungen von Unternehmen) verhindere.Faber geht auf die Inflation und die weiterhin negativen Realzinsen ein. Er geht soweit zu prognostizieren, dass die Federal Reserve keine Straffung vornehmen wird, bis es zu einer massiven Finanzkrise, einer politischen Misere oder dem dritten Weltkrieg komme. Das Drucken von Geld werde unweigerlich weitergehen und die Inflation dürfte kaum nur vorübergehend sein. Daher halte er es für riskant, sein gesamtes Vermögen in Cash zu halten.Langfristig sei er optimistisch in Bezug auf Gold, Silber und Platin. Gold habe sich zuletzt seiner Meinung nach nicht besser entwickelt, da in der Branche aktuell wenig Spekulation stattfinde. Die junge Generation bevorzuge Kryptowährungen und Meme-Stocks. Allerdings bedeute dies auch, dass keine Gefahr für größere Preiseinbrüche in der Edelmetallbranche bestehe.Laut dem Newsletterherausgeber müsse man sich aber nicht zwischen Gold und Bitcoin entscheiden. Er selbst halte beide Assets, wenn auch mehr Gold als Kryptos. Insgesamt sei es besonders wichtig, in verschiedene Anlagen zu diversifizieren.© Redaktion GoldSeiten.de