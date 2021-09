SPDR Gold Trust nahezu unverändert

Der SPDR Gold Trust hatte in den beiden vergangenen Wochen vergleichsweise kleine Abflüsse verbucht. In den vergangenen Tagen ergab sich beim weltweit größten Gold-ETF netto kaum eine Veränderung.So beliefen sich die Bestände am gestrigen Mittwoch nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 998,46 Tonnen. Am Mittwoch der Vorwoche waren es 998,52 Tonnen Gold. Zwischenzeitliche Zuflüsse gab der ETF nach zwei Tagen wieder ab.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 8. September: 998,52 t• 9. September: 998,17 t• 10. September: 998,17 t• 13. September: 1.000,21 t• 14. September: 1.000,21 t• 15. September: 998,46 t© Redaktion GoldSeiten.de