Zu Tapering wird es niemals kommen, denn die Folgen wären Katastrophal  E.B. Tucker

David Lin sprach für Kitco News in dieser Woche mit E.B. Tucker, dem Direktor von Metalla Royalty und Autor von "Why Gold, Why Now?", über Gold, die zu erwartende Politik der US-Notenbank und weitere Finanzthemen.Nach Auffassung Tuckers werde die Federal Reserve niemals die Anleihekäufe und Konjunkturhilfen herunterfahren: "Die Überlegung ist nun, wann werden sie [die quantitative Lockerung] beenden? Sie werden niemals aufhören. Es wird niemals enden."Laut dem Finanzexperten ist die aktuell hohe Inflation nicht vorübergehend, wie die US-Notenbank die Bürger glauben machen will. Vielmehr benötige die Fed die Inflation dringend.Tucker erinnert an den Beginn der wirtschaftlichen Probleme: "Wir befinden uns seit 14 Jahren in einer wirtschaftlichen Notlage. Erinnern Sie sich, es ist 13, 14 Jahre her, dass wir sagten, wir bräuchten nur ein kleines bisschen Hilfe... stellen Sie sich vor, 13 Jahre später nehmen Sie immer noch eine Menge Hilfe an."© Redaktion GoldSeiten.de