Ray Dalio lobt Kryptos

Ray Dalio ist die die Welt der Kryptowährungen eingetaucht und lobte diese jüngst als interessante Möglichkeit zur Diversifizierung seiner Assets, dies berichtet Reuters Der Gründer des größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, erklärte gegenüber den Teilnehmern der SALT-Konferenz in New York am gestrigen Mittwoch: "Ich habe mehr Krypto als Gold." Er sei der Meinung, dass Kryptowährungen eine Diversifizierung darstellen und betonte, dass Portfolios immer über mehr Anlageklassen gestreut werden sollten: "Diversifizierung ist eine gute Sache."Auch Steven Cohen, von Point72 Asset Management, sagte Anfang der Woche im Rahmen der Konferenz, er hoffe, die Chancen der digitalen Währungen nicht zu verpassen. Der milliardenschwere Investor beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Kryptowährungen. Im Mai hatte er gegenüber den Anlegern erklärt, dass er "nachlässig" wäre, den 2-Billionen-Dollar-Markt für Kryptowährungen zu ignorieren. Inzwischen sei das Unternehmen in die Krypto-Trading-Firma Radkl investiert und baue Krypto-Handelskapazitäten auf.Kryptowährungen waren ein zentrales Thema auf der SALT-Konferenz, die Anfang der Woche in New York stattfand, nachdem die letztjährige Veranstaltung in Las Vegas aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde.© Redaktion GoldSeiten.de