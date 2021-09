The Perth Mint meldet Rekordjahr

Die australische Perth Mint hat für das Geschäftsjahr 2020-21 ein Rekordergebnis mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von 56 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 26,35 Milliarden Dollar gemeldet. Dabei handelt es sich laut Chief Executive Officer Richard G. Hayes um einen Rekord in der 122-jährigen Geschichte der Prägestätte.Da die Bergbauindustrie in Westaustralien im vergangenen Jahr trotz der COVID-19-Pandemie ununterbrochen weiterarbeiten konnte, konnte die Perth Mint ihren Betrieb sogar erweitern und 187 neue Arbeitsplätze schaffen.Die Nachfrage nach Anlagemünzen stieg in dem Finanzjahr deutlich an, wobei sich 1oz-Kängurus aus Gold und Silber besonders gut verkauften. Von den 17,39 Millionen Münzen, Medaillen und Barren, die im Laufe des Jahres insgesamt verkauft wurden, entfielen 10,74 Millionen auf Silberkängurus. Im Finanzjahr 2019/20 waren insgesamt 14,60 Millionen Münzen, Medaillen und Barren verkauft worden.Den ausführlichen Bericht finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de