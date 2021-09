Heliostar Metals fügt Unga Porphyrkomplex mit 71,6 m mit 0,44 g/t AuÄq hinzu

Bohrloch von nis AbschnAuÄq Gold Kupfer Anmerkung

itt



(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%)

ZBRC21-019,14 128,02118,880,39 0,15 0,15

einschlie9,14 19,81 10,67 0,41 0,25 0,10

ßlich



und 30,48 102,1171,63 0,44 0,17 0,17

einschlie30,48 47,24 16,76 0,58 0,26 0,20

ßlich



einschlie30,48 36,58 6,10 0,69 0,33 0,22

ßlich



ZBRC21-029,14 100,5891,44 0,34 0,19 0,09 gesamtes Bo

hrloch



einschlie9,14 50,29 41,15 0,40 0,22 0,11

ßlich



und 97,54 100,583,04 0,64 0,41 0,14

ProspektionsBohrlocRechtswHochwertHöhenlaAzimut (Neigung (Gesamtti

gebiet h ert ge °) °) efe

(m)

Zachary Bay ZBRC21-394295 6126322 230 085 -60 198,12

01



ZBRC21-394306 6126542 166 262 -65 100,58

02

Vancouver, 16. September 2021 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG) (Heliostar oder das Unternehmen) freut sich, Ergebnisse zu zwei, im Ziel Zachary Bay im Jahr 2021 ausgeführten Reverse Circulation-Bohrlöchern (RC) bekanntzugeben.Das Hauptaugenmerk in Unga ist auf hochgradige Goldziele gerichtet. Das Projekt enthält jedoch auch Gold-Kupfer-Porphyr und Großtonnage-Goldprojekte. Diese beiden First-Pass-RC-Bohrlöcher waren auf porphyrartige Mineralisierung in Zachary Bay ausgerichtet, und beide Bohrlöcher durchteuften Gold- und Kupfermineralisierung über beachtliche Mächtigkeiten und weisen auf das Potenzial eines großen Porphyrkomplexes mit Zonen höherer Gehalte hin, die weitere Bohrungen erfordern.- Zwei, in einem Abstand von 220 Metern ausgeführte Bohrlöcher zeigen offene Abschnitte, mit vereinzelt hochgradigeren Zonen in jedem Bohrloch- Der nächste Schritt sind Diamantbohrungen zur Erweiterung der hochgradigeren Zonen, besonders in die Tiefe, und Bohrungen der magnetsichen Hochs innerhalb des Porphyrkomplexes.ZBRC21-01-- 0,44 g/t Goldäquivalent (AuÄq) über 71,63 m ab einer Tiefe von 30,48 Metern (m), einschließlicho 0,58 g/t AuÄq über 16,76 m ab einer Tiefe von 30,48 m, einschließlicho 0.69 g/t AuÄq über 6,10 m ab einer Tiefe von 30,48 mZBRC21-02-- 0,34 g/t AuÄq über 91,44 m ab einer Tiefe von 9,14 m einschließlicho 0,40 g/t AuÄq über 41,15m ab einer Tiefe von 9,14 mHinweis: Sämtliche Zahlenwerte wurden gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen den gebohrten Längen.Heliostar CEO, Charles Funk, kommentierte: Unga ist ein seltenes Projekt mit dem Potenzial für mehrere Arten von Vorkommen. Die Bohrlöcher zeigen das Potenzial für einen Gold-Kupfer-Porphyr im Ziel Zachary Bay. Die Bohrlöcher sind First-Pass-Bohrungen zur Bestimmung des besten Standorts für Diamantbohrprüfungen, und beide enthalten hochgradigere Unterzonen. Es ist wichtig festzuhalten, dass Gehalte in Bohrloch ZBRC21-02 in der Tiefe zunehmen, und sich die besten Abschnitte am Boden des Bohrlochs befinden. Hochgradiges Gold ist das Hauptziel des Unternehmens, die Nähe verschiedener Arten von Vorkommen, wie im Fall der Vorkommen Saddle und Saddle North, die GT Gold (jetzt Newmont) im nördlichen British Columbia entdeckte, verdeutlicht jedoch die potenzielle Wertschöpfung durch die Exploration beider Mineralisierungsarten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61508/2021-09-16-ZacBayPorphyryDrilling_FINAL_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1: Karte des Projekts Unga mit Darstellung der Highlights zu Zielen höchster Priorität. Der Leser wird gewarnt, dass eine qualifizierte Person die Ressource in Centennial und die historischen Analyseergebnisse, die für Zachary Bay and Heliostar aus einem Explorationsprogramm in Centennial zur Feststellung der Gehalte und Mächtigkeiten in diesen Zonen dargestellt sind, nicht unabhängig prüfen konnte. Die SH-1-Ressource ist aktuell, und der Bericht Amended and Restated N.I. 43-101 Technical Report & Resource Estimate for the SH-1 Gold and Silver Deposit von W.T. Ellis vom 24. November 2020 nimmt auf diese Ressource Bezug. Der Bericht ist unter www.sedar.com verfügbar.Der Porphyr Zachary Bay ist aufgrund mehrerer Faktoren ein überzeugendes Ziel:- Die Größe des Porphyrkerns (300 x 650 m), basierend auf Kartierung und magnetischen Bodenuntersuchungen- Alterierungszonen (500 x 1.000 m) von äußerer propylitischer, argillischer und fortgeschritten-argillischer Alterierung in Andesit zu einem Kern kalihaltigen, alterierten Diorit-Porphyrs- Vor den Arbeiten von Heliostar wurde nur ein einziges 117 Meter tiefes, vertikales Bohrloch innerhalb des Porphyrs ausgeführt. Dieses Bohrloch war über seine gesamte Länge mineralisiert.- Die Nähe zu den potenziell verbundenen, hochgradigen ErzgangkorridorenEin von Quintana Minerals Corp. und Duval Corp. gemeinsam ausgeführtes Explorationsprogramm im Jahr 1974 identifizierte Zachary Bay. Ein Bohrprogramm mit 4 Bohrlöchern über insgesamt 291 Meter wurde im Jahr 1975 ausgeführt. Eines dieser Bohrlöcher wurde im Porphyr ausgeführt, die anderen Bohrlöcher an anderen Zielen, mehr als 400 Meter östlich von Zachary Bay.Das Bohrloch aus dem Jahr 1975 (Z1) wurde vertikal ausgeführt, eine ungünstige Richtung zur Prüfung eines großen, subvertikalen Porphyrkomplexes, ergab aber dennoch 0,45 g/t Goldäquivalent über 107,1 Meter (0,28 g/t Gold und 0,11 % Kupfer), mit einzelnen Goldwerten bis zu 0,95 g/t. Die Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen. (Der Leser wird gewarnt, dass eine qualifizierte Person die historischen Analyseergebnisse der Bohrarbeiten in Quintana Duval nicht unabhängig verifizieren konnte).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61508/2021-09-16-ZacBayPorphyryDrilling_FINAL_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2 (links): Karte der Bohrlochstandorte in Zachary Bay mit Darstellung der am Pol reduzierten magnetischen Untersuchungen. Abbildung 3 (rechts): Querschnitt nach Norden des Bohrlochs ZBRC21-01 in Zachary BayHeliostars Sammlung historischer Daten, magnetische Untersuchungen und zwei IP-Untersuchungslinien aus dem Jahr 2005 und ein Anfang 2021 von Heliostar ausgeführtes detailliertes Kartierungsprogramm bestätigten ein großes Porphyrsystem in Zachary Bay, in dem große Gebiete dünn von Abraum bedeckt sind (0 - 10 Meter).Das Team führte zwei RC-Bohrlöcher zur Prüfung der Ausdehnung des Porphyrkomplexes aus. Bohrloch ZBRC21-01 lag 135 Meter südlich des im Jahr 1975 ausgeführten Bohrlochs Z1. Das gesamte Bohrloch ergab 118,9 m mit 0,39 g/t Goldäquivalent (0,15 g/t Gold und 0,15 % Kupfer) ab einer Tiefe von 9,14 m in einem dünn mit Abraum bedeckten Diorit-Porphyr. Hochgradigere Abschnitte in dieser Zone beinhalteten 16,76 m mit 0,58 g/t Goldäquivalent, mit einzelnen Ergebnissen von bis zu 0,42 g/t Gold und 0,3 % Kupfer.Das Vorhandensein hochgradigerer Mineralisierungszonen und variabler Gold-zu-Kupfer-Verhältnisse lässt auf mehrfache Porphyr- und Alterierungszonen schließen. Nachfolgende Bohrarbeiten werden sich auf die Prüfung der Erweiterung dieser Zonen konzentrieren.Bohrloch ZBRC21-02 liegt am Rand des nördlichen magnetischen Hochs, 108 Meter nordöstlich des historischen Bohrlochs Z1, in der Nähe eines kleinen Ausbisses, der in Diorit-Porphyr gebettete Magnetit- und Chalkopyritgänge enthält. Das gesamte Bohrloch enthielt Gold- und Kupfermineralisierung, ab Oberfläche bis zum Ende des Bohrlochs in einer Tiefe von 100,58 m. Die Gehalte in diesem Abschnitt betrugen durchschnittlich 0,34 g/t Goldäquivalent (0,19 g/t Gold und 0,09 % Kupfer).Am wichtigsten ist jedoch, dass die Mineralisierung zum Ende des Bohrlochs, das in 3,05 m mit 0,64 g/t Goldäquivalent (0,41 g/t Gold und 0,14 % Kupfer) endete, hin zunahm. Das Bohrloch wurde auf das intensivste magnetische Hoch im Ziel Zachary Bay hin ausgeführt, wurde jedoch aufgrund der Begrenzung der RC-Bohranlage beendet, bevor das magnetische Ziel geprüft werden konnte. Dies wird ein eindeutiges Ziel für nachfolgende Bohrprüfungen sein.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61508/2021-09-16-ZacBayPorphyryDrilling_FINAL_DE_PRcom.003.pngAbbildung 4: Karte der Geologie und Ausbissproben. Probe UG018 zeigt mineralisierten Diorit-Porphyr mit Chalkopyrit- und Magnetit-AusbissenTabelle 1: Tabelle der bedeutenden Abschnitte aus dem Zielgebiet Zachary Bay.Anmerkung: Sämtliche Zahlenwerte wurden gerundet und die Mächtigkeiten entsprechen den gebohrten Längen. Der Goldäquivalentwert wird mit der folgenden Formel berechnet: AuÄq = ((Au_g/t x 48,23) + (Cu_ppm x 0,0077)) / 48,23. Es werden die folgenden Metallpreise unterstellt: 1.500 USD pro Unze Gold und 3,50 USD pro Pfung KupferTabelle 2: Einzelheiten der Bohrstandorte im Zielgebiet Zachary Bay. Koordinatensystem: NAD83, Zone 4.Die Bohrproben wurden in die Betriebsanlage von ALS Limited in Whitehorse (Yukon) gebracht; hier wurden die Proben aufbereitet und anschließend zur Analyse in das Labor von ALS in Nord-Vancouver transportiert. Die Betriebsanlagen von ALS in Whitehorse und Nord-Vancouver sind ISO/IEC 17025-zertifiziert. Die Analyse der Silber- und Basismetallwerte erfolgte über einen Aufschluss aus 4 Säuren und dem ICP-Verfahren (induktiv gekoppeltes Plasma); für die Analyse der Goldwerte wurden Aliquote von 30 g und 50 g einer Flammprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie (AA) unterzogen. Ausreißer wurden anhand eines 50 g-Aliquots mit der Flammprobe und einem gravimetrischen Verfahren untersucht.Zur Probenkontrolle wurden zertifizierte Referenzproben, Duplikate und Leerproben systematisch dem Probenstrom beigefügt und im Rahmen der unternehmenseigenen Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle analysiert.Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo., Explorationsmanager des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Herr Harris ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Heliostar ist ein gut finanziertes Junior-Explorations- und -Erschließungsunternehmen mit einem Portfolio hochgradiger Goldprojekte in Alaska und Mexiko. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100 % kontrollierte Goldprojekt Unga auf den Unga- und Popof-Inseln in Alaska. Das Projekt beherbergt eine epithermale Goldlagerstätte mit intermediärer Sulfidierung, die sich auf dem über beide Inseln erstreckenden 240 km2 großen Konzessionsgebiet im Bezirksmaßstab befindet. Zu den weiteren Zielen auf dem Konzessionsgebiet zählen porphyrische Kupfer-Gold-Ziele, Zielgebiete mit hoher Sulfidierung und epithermale Gänge mit intermediärer Sulfidierung.Zu den vorrangigen Zielen auf der Insel Unga zählen: SH-1 und Aquila, beide auf dem Shumagin-Trend, die ehemalige Mine Apollo-Sitka, die Alaskas erste Untertagegoldmine war, und das Gold-Kupfer-Porphyr-Prospektionsgebiet Zachary Bay.Die Goldmineralisierung in der Centennial Zone befindet sich auf der benachbarten Insel Popof, nur vier Kilometer von der Infrastruktur und den Dienstleistungen in Sand Point entfernt.In Mexiko besitzt das Unternehmen sämtliche Anteile an drei sich in der Frühphase befindlicher epithermalen Projekte in Sonora, die für Gold und Silber stark höffig sind. In Mexiko besitzt das Unternehmen sämtliche Anteile an drei sich in der Frühphase befindlicher epithermalen Projekte in Sonora, die für Gold und Silber stark höffig sind. Cumaro ist Teil des Bezsirks El Picacho, während die Oso Negro und La Lola Projekte in einem frühen Entwicklungsstadium sind, die als höffig für eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke bzw. Aussagen gekennzeichnet sind, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten würden, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Heliostars Pläne, die aggressive Exploration bei Unga im Jahr 2021 fortzusetzen; sein Ziel, eine Ressource von mehr als einer Million Unzen zu definieren; seinen Plan, die Infill-Bohrungen fortzusetzen, um in die Tiefe zu expandieren, wo das System noch offen ist; und seine Überzeugung, dass das Prospektionsgebiet SH-1 beträchtliches Potenzial für eine Expansion aufweist. Obwohl Heliostar der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen Marktpreise, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, das Wetter, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!