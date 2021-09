Eldorado Gold kippt weiter ab

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. verbleibt, im Umfeld eines generell schwachen Sektors, ebenfalls angeschlagen und rutschte somit bereits im Juli unter die wichtige Unterstützung bei 9,60 USD. Wenig überraschend folgten weitere Abgaben und so befindet sich einzig noch das Level von 8,12 USD als mögliche Unterstützung voraus, bevor es im Worst-Case einen Ausverkauf in Richtung der Unterstützung bei 5,80 USD geben könnte.Die Bullen besitzen somit nur noch eine Chance und diese befindet sich unmittelbar voraus. Kurzfristig sollten daher weitere Verluste berücksichtigt werden. Stabilisiert sich die Aktie dann jedoch rund um 8,12 USD, könnte es zunächst eine Erholung in Richtung von 9,60 bzw. 10,00 USD geben. Der primäre Abwärtstrend wäre dabei zwar noch immer nicht relativiert, jedoch die Chance auf eine eben solche Ausbruchsattacke erheblich gestiegen wären.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.