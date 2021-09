Als Bootsfahrer in der Georgian Bay habe ich vor allem einen Aspekt des Bootfahrens zu schätzen gelernt, nämlich die Ankunft von schlechtem Wetter, und als Anleger und Marktprognostiker habe ich auch gelernt, nach technischen Ereignissen Ausschau zu halten, die entweder ein sinkendes Barometer oder Gewitterwolken am Horizont darstellen könnten. Bei Handelsschluss am Freitag, den 10. September, verzeichnete der S&P 500 seinen zweiten mehrtägigen Rückgang seit den fünf Handelstagen des 13., 14., 15., 16. und 19. Juli, die den ersten stakkatoartigen Ausverkauf des Jahres 2021 markierten.Wie jedoch in den meisten der vergangenen zwölf Jahre (seit die Fed die globalen Aktienmärkte im März 2009 gerettet hat) üblich, kehrte sich die Juli-Schwäche nach oben um, und obwohl es während der anschließenden Bewegung zu den Höchstständen mehrere Divergenzen gab, hält die seit März 2021 etablierte Trendlinie bis heute. Dennoch bleibt die Frage offen: Wie lange noch?Ein Nebenschauplatz dieser Geschichte ist die Enthüllung, dass einige stimmberechtigte Mitglieder der Federal Reserve, darunter der ehemalige Direktor von Goldman Sachs, Robert Kaplan, diesen Markt in einer Zeit gehandelt haben, in der die Institution, für die diese hochgradig konfliktbeladenen Schurken arbeiten (die US-Zentralbank), den größten Einfluss auf die Aktienkurse hat.Ich will jetzt nicht moralisch werden und eine Predigt über das Fehlen von Ethik bei diesem skrupellosen Bruch des öffentlichen Vertrauens und der öffentlichen Pflicht halten, sondern vielmehr die Tatsache hervorheben, dass diese Enthüllung das gesamte Federal Reserve System, das übrigens den hedonistischsten "Old Boys Club" von selbstsüchtigen Narzissten in der Geschichte umfasst, direkt ins Fadenkreuz der populistischen Linken gerückt hat. Die Medien sind im Moment zu sehr in die Impfdebatte vertieft, um das Thema aufzugreifen, aber täuschen Sie sich nicht, sie werden es tun, und wenn sie es tun, wird es einen Shitstorm höchster Ordnung geben.Ich weiß über die öffentliche Meinung, dass es einfacher ist, einen Vergewaltiger zu verteidigen, dem man mit einer Stricknadel ein Auge ausgestochen hat, als einen, der sich aufspielt. Der beste Weg, das zu entschärfen, was sich mit Sicherheit zu einem elitären Alptraum entwickeln wird, ist, den S&P um 20% oder 30% fallen zu lassen und dann die Medien dafür zu beschuldigen, dass sie ein paar "unbedeutende" Geschäfte des Gouverneurs der Fed von Dallas zu Sensationszwecken hochgespielt haben, und diesen "unfairen Medienangriff" (auf die Fed) als den Grund dafür darzustellen, dass der Markt umkippte und all den Millennials und der Generation X den Spaß verdarb.So wie Hank Paulson im Jahr 2009 vor dem Kongress kniete und buchstäblich um ein staatliches Rettungspaket bettelte, um "das Finanzsystem zu retten", sehe ich einen ähnlichen Trick am Horizont aufziehen (gleich neben diesen hässlichen, wogenden Nimbuswolken), bei dem CNBC die Bob Kaplans dieser Welt anfleht, "wieder einzusteigen und zu kaufen, kaufen, kaufen", aber erst, nachdem ein gewaltiger Abwärtssog alles fremde Vermögen (und die Hybris) aus den Massen herausgerissen hat. Verzeihen Sie mir meinen Zynismus, aber ich habe diesen Film viel zu oft gesehen, um ihn einfach als "Fantasie" oder "Verschwörungstheorie" abzutun.