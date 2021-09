BlackRock reduziert Goldallokation fast auf null

Russ Koesterich, Portfoliomanager beim BlackRock Global Allocation Fund, erklärte in der Sendung “Bloomberg Surveillance.” jüngst, sein Fonds habe nahezu all seine Goldallokationen verkauft. "Vor vierzehn Monaten hatten wir eine ziemlich große Position in Gold. Heute haben wir sie auf fast null reduziert", so Koesterich.Diesen Schritt begründet der Vermögensverwalter mit der Erwartung, dass sich die Realzinsen normalisieren werden. Zwar gelte Gold gemeinhin auch als Inflationsabsicherung, doch gelte diese Annahme nur für Zeiträume von vielen Jahren/Jahrzehnten. Kurzfristig gebe es im Aktienmarkt andere Assets, die einen besseren Schutz vor Inflation böten.© Redaktion GoldSeiten.de