WGC: Chinas Goldmarkt im August

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog in dieser Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im August. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Nach dem Einbruch Anfang August erholten sich der Shanghai Gold Benchmark PM (SHAUPM) (in Renminbi) und der LBMA Gold Price AM (in US-Dollar), da sich die Erwartungen der Anleger hinsichtlich einer Reduzierung der Anleihekäufe durch die Federal Reserve änderten.• Angetrieben von einem Wiederanstieg der physischen Goldnachfrage im chinesischen Großhandel stieg der lokale Goldpreis-Spread an und lag im August bei durchschnittlich 5,8 USD/Unze, d.h. 4,1 USD/Unze höher als im Vormonat und gleichauf mit dem Durchschnitt des bisherigen Jahresverlaufs.• Angesichts des erneuten Auftretens von COVID-19-Fällen verlangsamte sich Chinas Wirtschaftswachstum im August.• Die Handelsvolumina von Au(T+D) an der Shanghai Gold Exchange (SGE) und Gold-Futures an der Shanghai Futures Exchange (SHFE) beliefen sich im August auf 567 t bzw. 3.596 t und waren damit im Monatsvergleich höher.• Die chinesischen Gold-ETF verzeichneten im vergangenen Monat weitere Zuflüsse, so dass die Gesamtbestände auf 70,4 t (4,1 Mrd. USD, 25,3 Mrd. RMB) anstiegen, was einem Zuwachs von 9,7 t seit Jahresbeginn entspricht.• Die chinesische Großhandelsnachfrage nach physischem Gold erholte sich im August, da die Nebensaison des Goldverbrauchs zu Ende geht.• Chinas Goldimporte waren im Juli stabil und lagen über dem Niveau des Jahres 2019.• Während das Herannahen der traditionellen Hochsaison des Goldverbrauchs die physische Goldnachfrage in China wahrscheinlich begünstigen wird, könnte der jüngste Anstieg der lokal übertragenen COVID-19-Fälle eine Herausforderung darstellen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org