Erst Aufschlag auf der Betonwand, dann CO2-Sozialismus!?

Während die Edelmetalle noch in Schwäche gefangen sind, kommt die Betonwand der Traumwelt immer näher. In Chine ist der Immobilienentwickler Evergrande mit 300 Mrd. $ Schulden Pleite und könnte ein neues Lehman werden. Die Immobilienblase dort platzt. In den USA sollen Unternehmen über 100 Mitarbeiter gezwungen werden, diese zum "Jab" anzuhalten. Schon jetzt zeigen sich empfindliche Belegschaftslücken bei wichtigen öffentlichen Dienstleistungen und privaten Unternehmen.Aber nicht nur die Wirtschaft wird so weiter sabottiert, auch immer mehr US-Bundesstaaten lehnen sich gegen die Zentralregierung auf und bezweifeln Präsident Bidens Autorität.Deutschland wird währenddessen von immer mehr Stromausfällen heimgesucht und man wundert sich über die offenbar vernachlässigten Vorsichtsmaßnahmen der Unternehmen. Beim deutschen Energiemix ist es ein Wunder, daß noch nicht Schlimmeres passiert ist. Und es droht noch mehr Ungemach an der Energiefront. Ein Krieg, der nicht gewonnen werden kann (und soll?) gegen das CO2 wird als unvermeidbar propagiert, um tatsächlich die Bürger zu knebeln und ihrer Rechte zu berauben. Wenn sie es zulassen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)