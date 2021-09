Kitco-Umfrage: Pessimistische Stimmung am Goldmarkt nimmt zu

Steigende Anleiherendite und erneuerte Stärke des USD tragen zur Apathie der Investoren gegenüber dem Goldmarkt bei und kurbeln die pessimistische Stimmung unter den Analysten der Wall Street sowie den Kleinanlegern an, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 15 Marktanalysten an der Umfrage teil. Davon waren jeweils sieben (47%) Befragte der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche zurückgehen wird, bzw. Seitwärtsentwicklungen verzeichnet. Nur ein (7%) Analyst erwartet einen Goldpreisanstieg.Außerdem gaben auch 757 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon warum 339 (45%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 294 (39%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 124 (16%) neutral blieben.© Redaktion GoldSeiten.de