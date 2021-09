Weiteres Abwarten auf Silber

Wenn Sie immer noch darauf warten, dass Silber Ihnen riesige Gewinne beschert, hat sich Ihre Wartezeit gerade verlängert. Nachfolgend finden Sie einen Chart ( Quelle ) der SLV-Preise der letzten Woche...Die Silberpreise gaben sowohl am Donnerstag als auch am Freitag bei der Eröffnung deutlich nach. Der kombinierte Verlust für die beiden Tage beträgt fast 6%. Es stimmt, dass die Preisentwicklung von zwei Tagen nicht die ganze Geschichte erzählt, aber im Gegensatz zu dem, was normalerweise in Märchen passiert, wird diese Geschichte wahrscheinlich nicht auf ähnliche Weise enden. Die Phrase "glücklich bis ans Lebensende" trifft nicht zu. Man kann auch nicht mit Überzeugung sagen, dass die jüngste Preisentwicklung bei Silber eine positive Seite hat. Ganz gleich, wie optimistisch die Silberanleger sind, falsche Hoffnungen sind immer noch "falsch." Nachstehend ein 2-Jahreschart des SLV...Sie ist zwar nicht auf dem Chart eingezeichnet, aber es gibt eine aufwärtsgerichtete Unterstützungslinie, die bis März 2020 zurückreicht und die im Juni dieses Sommers entscheidend durchbrochen wurde. Damals brach der Silberpreis auch stark ein, und im August erneut. Derzeit liegt der Silberpreis mehr als 25% unter seinem Höchststand vom August letzten Jahres und scheint weiter zu fallen. Es ist nicht unvernünftig zu erwarten, dass der SLV irgendwo bei 18 Dollar und Spot-Silber bei 19 bis 19,25 Dollar landen wird - zumindest vorübergehend.Im Mai 2021 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel " Ist der Silberpreis wirklich billig? Und ist das wichtig? " Zu dieser Zeit lag der Spot-Silberpreis bei etwa 27 Dollar je Unze. Der Reddit-Fehlalarm von Februar war im Rückspiegel zu sehen, und der Silberpreis schien sich bei etwa 10% unter seinem Höchststand vom letzten August zu konsolidieren, der in der Nähe von 30 Dollar je Unze lag..."Auf inflationsbereinigter Basis liegt der größte Teil der Preisgeschichte für Silber immer noch unter 20 Dollar je Unze. Selbst auf inflationsbereinigter Basis ist Silber immer noch teurer als zu fast jedem anderen Zeitpunkt in den letzten hundert Jahren." Ein Silberpreis unter 20 Dollar ist wie die Rückkehr nach einem schönen Urlaub. Vertrautes Terrain, aber nicht viel, worüber man sich freuen kann.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 19. September 2021 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.