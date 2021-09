LBMA-Teilnehmer prognostizieren Goldpreisanstieg von 12% innerhalb eines Jahres

Der Goldpreis wird in den nächsten 12 Monaten um 12% steigen, so lautet BullionVault zufolge die durchschnittliche Prognose der Teilnehmer an der virtuellen LBMA-Konferenz 2021, die am gestrigen Montag stattfand. "Laut einer Online-Umfrage gehen die Teilnehmer der LBMA-Konferenz davon aus, dass der Goldpreis bis zur Konferenz im nächsten Jahr auf 1.969 $ je Unze steigen wird", heißt es weiterhin in einer Meldung von Kitco News Den Angaben von BullionVault zufolge geht außerdem fast jeder dritte Teilnehmer davon aus, dass Silber bis zur nächsten Konferenz, die für Oktober 2022 geplant ist, gegenüber den anderen wichtigen Edelmetallen eine Outperformance zeigen wird.Die bedeutende jährlichen Veranstaltung des Goldmarktes fand aufgrund der Covid-Beschränkungen in diesem Jahr online statt.© Redaktion GoldSeiten.de