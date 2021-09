Amex Exploration durchteuft kupferreiche VMS-Mineralisierung: 1,93% Kupfer, 0,15% Zink, 0,28 g/t Gold und 14,0 g/t Silber

Bohrlochvon (mbis (mLänge Cu Zn Au Ag Zone

-Nr. ) ) (m) (%) (%) (g/t (g/t

) )



PEX-21-0712,70720,708,00 1,93 0,15 0,28 14,00QF-Zo

83 ne



einschli712,70717,254,55 3,40 0,25 0,48 24,31

eßl

.

*PEX-21-663,10670,907,80 2,40 0,72 0,27 22,15QF-Zo

076 ne



einschli666,50670,904,40 3,92 1,22 0,39 35,99

eßl

.

einschli670,00670,900,90 6,94 4,65 0,30 73,00

eßl

.

MONTREAL, 21. September 2021 - Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FWB: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich, die Ergebnisse seines ersten Anschlussbohrlochs in der kupferreichen VMS-Zone QF (vulkanogene Massivsulfide) bekannt zu geben. Die QF-Zone tritt entlang des Normétal Mine Horizon auf, einer kilometerlangen Tuffsteineinheit, die die nahegelegene, ehemals aktive Mine Normétal beherbergt (siehe Abbildung 1). Wie am 9. August 2021 bekannt gegeben, lieferte das Entdeckungsbohrloch in der QF-Zone, PEX-21-076, 2,40 % Kupfer (Cu), 0,72 % Zink (Zn), 0,27 g/t Gold (Au) und 22,15 g/t Silber (Ag) auf 7,80 Metern (m). Die heutigen Ergebnisse von Bohrloch PEX-21-083, welches ungefähr 65 Meter tiefer reichte als das Entdeckungsloch, zeigen 1,93 % Cu, 0,15 % Zn, 0,28 g/t Au und 14,0 g/t Ag auf 8,0 m an, einschließlich eines hochgradigen Kerns mit 3,40 % Cu, 0,25 % Zn, 0,48 g/t Au und 24,31 g/t Ag auf 4,55 m. Dies bestätigt die Mächtigkeit und den Erzgehalt des Entdeckungsbohrlochs, wie in den Abbildungen 2, 3 und 4 sowie in Tabelle 1 dargestellt.Dr. Jacques Trottier, seines Zeichens Executive Chairman von Amex, sagt dazu: Ich freue mich sehr, dass wir die Mächtigkeit und hohen Gehalte des Entdeckungsbohrlochs 65 Meter tiefer replizieren konnten. Dieses erfolgreiche Anschlussbohrloch bestätigt, dass diese Mineralisierung bedeutende Ausmaße haben könnte, und wir sehen den Ergebnissen dieser anschließenden Bohrphase mit Spannung entgegen. Wir haben seither zusätzliche Bohrlöcher niedergebracht, die auf die Erweiterungen dieser Mineralisierung in Streichrichtung und in die Tiefe abzielen. Dass die bis dato in den Bohrungen in der QF-Zone ermittelten Gehalten mit jenen der ehemaligen Mine Normétal (10,1 Millionen Tonnen) vergleichbar sind, ist besonders ermutigend. Auf Grundlage des bisherigen Erfolgs in dieser Zone plant Amex zusätzliche Bohrungen über 5.000 Meter, um diese kupferreiche Sulfidzone weiter zu erproben.Im Jahr 2021 führte Amex ein kleines, auf die Normétal Mine Sequence ausgerichtetes Explorationsprogramm durch. Ein 4,5 km langer Abschnitt dieses Horizonts liegt innerhalb des Konzessionsgebiet Perron vor. Die QF-Zone ist eines von mehreren vergleichbaren Zielen, die entlang der Normétal Mine Sequence auf dem Projekt Perron auftreten.Es werden Kernlängen angegeben; die wahren Mächtigkeiten sind derzeit nicht bekannt. *Die Ergebnisse von PEX-21-076 wurden bereits am 9. August 2021 veröffentlicht.Abbildung 1: Geologische Karte des Vulkankomplexes Norméta; mit Lage des Konzessionsgebiets Perron und der neuen VMS-Entdeckung (als QF-Zone bezeichnet). Modifiziert von Lafrance et al., 2000.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61567/Amex_PR21-09-21_DEPRcom.001.pngAbbildung 2: Geologische Aufstellung des VMS-Zielgebietes auf dem Konzessionsgebiet Perron in der Normétal Mine Sequence mit der QF-Zone. Hydrothermale Alterationsindizes, die während der erneuten Bearbeitung historischer Daten erstellt wurden, sind grafisch entlang von Bohrlöchern, zu denen die komplette Gesteinsanalyse vorliegt, dargestellt. CCPI (Chlorit-Carbonat-Pyrit-Index: Large et al, 2001) = 100*(MgO+FeO)/(MgO+FeO+Na2O+K2O); AI (Alterationsindex: Ishikawa et al,, 1976) = 100*(K2O+MgO)/(MgO+FeO+Na2O+K2O). Geologische Karte von Sigéom modifiziert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61567/Amex_PR21-09-21_DEPRcom.002.pngAbbildungen 3A und 3B: Längsschnitt der QF-Zone. A) Alle Bohrlochabschnitte mit Schwerpunkt auf Gehalten und Mineralisierungstyp. B) Alle Bohrlochabschnitte mit Schwerpunt auf elektromagnetischen Anomalien des Bohrlochs (BHEM). Abkürzungen: MS - Massive Sulfide; SMS - Semi-massive Sulfide; Po - Pyrrhotin; Py - Pyrit; VTEM - Versatile Time Domain Electromagnetic.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61567/Amex_PR21-09-21_DEPRcom.003.pngAbbildung 4B: Fotos der kupferreichen Linse massiver bis versprengter Sulfide, die in Bohrloch PEX-21-083 durchteuft wurde. Abkürzung: Cp - Chalkopyrit; MS - Massive Sulfide; Sp - Sphalerit; Po - Pyrrhotin; Py - Pyrit.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61567/Amex_PR21-09-21_DEPRcom.004.jpegMaxime Bouchard, P.Geo., M.Sc.A. (OGQ 1752), und Jérôme Augustin, P.Geo., Ph.D. (OGQ 2134), beide unabhängige qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101, haben die in dieser Pressemitteilung angegebenen geologischen Informationen geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Maxime Bouchard und Jérôme Augustin geplant und beaufsichtigt. Die Kernprotokollierung und die Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt. Das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll umfasst die Hinzugabe einer Leer-, einer Standard- und einer Duplikatprobe alle 10 Proben sowie die regelmäßige Hinzugabe von Leer-, Duplikat- und Standardproben, die von ALS Canada Ltd. während des Analyseprozesses akkreditiert wurden. Zusätzlich wurde das Gewicht der Probe vor Versendung aufgezeichnet, um die Identität der Probe zu identifizieren. Goldgehalte werden durch Brandprobe mit Atomabsorptions-Abschluss analysiert. Zink-, Kupfer- und Silbergehalte werden durch Aufschluss aus vier Säuren als Teil einer Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma, ICP-AES, ME-ICP61, analysiert. Zinkgehalte von mehr als 1 %, Kupfergehalte von mehr als 1 % und Silbergehalte von mehr als 100 g/t werden durch Aufschluss aus vier Säuren, ICP-AES, OG62, analysiert. Der qualifizierte Sachverständige führte nicht genügend Arbeiten durch, um die historische Information zum Konzessionsgebiet, insbesondere im Hinblick auf historische Bohrergebnisse, zu verifizieren. Die qualifizierten Sachverständigen glauben jedoch, dass die Bohr- und Analyseergebnisse entsprechend standardmäßigen Industriemethoden gewonnen wurden. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, repräsentieren jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse. Amex Exploration Inc. ist ein Junior-Bergbau- und Explorationsunternehmen, dessen Hauptziel darin besteht, realisierbare Goldprojekte in der bergbaufreundlichen Rechtsprechungen Quebec zu erwerben, zu erkunden und zu erschließen. Das Hauptaugenmerk von Amex ist auf das zu 100 Prozent unternehmenseigene Goldprojekt Perron gerichtet, das 110 Kilometer nördlich von Rouyn Noranda (Quebec) liegt und aus 117 aneinandergrenzenden Schürfrechten mit einer Größe von 4.518 Hektar besteht. Bei Perron wurden eine Reihe bedeutender Goldentdeckungen gemacht, darunter die Eastern Gold Zone, die Gratien Gold Zone, die Grey Cat Zone und die Central Polymetallic Zone. In jeder dieser Zonen wurde eine hochgradige Goldmineralisierung ermittelt. Ein bedeutender Teil des Projekts ist weiterhin nur unzureichend erkundet. 