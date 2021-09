Ross Beaty: Starke Argumente für Gold, Preis sollte höher sein

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Ross Beaty über dessen aktuelle Einschätzung zur künftigen Entwicklung der Goldpreise.Der langjährige Bergbauexperte und Chairman von Equinox Gold erklärt in dem Interview, dass er dem Edelmetall gegenüber weiterhin äußerst bullisch gestimmt sei. Er räumt jedoch auch ein, überrascht über die jüngste Performance der Goldpreise zu sein. "Ich gehöre zu denen, die enttäuscht sind – ich bin überrascht, dass Gold im Moment nicht über 2.000 US-Dollar liegt", so Beaty. "Ich weiß nicht, wie hoch es sein sollte, aber ich denke, es sollte höher sein als es ist.Dem Branchenexperten zufolge ist die Inflation ein positiver Faktor für Gold. Die Stärke des US-Dollars und der wichtigsten Indizes könne nicht ewig anhalten – sobald sich in diesen Bereichen Risse zeigen, werde der Goldpreis profitieren.Beaty erklärt, dass die heutige Situation nicht mit der von vor zehn Jahren vergleichbar sei: "Dieses Mal ist alles anders als vor 10 Jahren, als wir das Tapering und den so genannten 'Taper Tantrum' hatten, der sich auf den Goldpreis auswirkte." Und weiter: "Das wird dieses Jahr nicht passieren. Es gibt so viel mehr Schulden, es wird so viel mehr Geld gedruckt, es gibt so viel mehr Angst und Besorgnis über Inflation, das war vor 10 Jahren nie der Fall."Für ihn spreche alles dafür, dass der Goldpreis stark steigen werde.© Redaktion GoldSeiten.de