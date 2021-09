Evergrande Auswirkungen

Die US-Aktienmärkte gaben gestern nach, was abzusehen war. Die Verluste bei den großen Aktienindizes im Bereich von 1,70% bis 2,20%:Anleihen wurden gekauft, was dann auf der Gegenseite zu fallenden Renditen geführt hat. Der US-Dollar konnte nur leicht profitieren:Die Rohstoffpreise schwächer, aber in einem überschaubaren Rahmen. Gold als einziger "Rohstoff" gestern im grünen Bereich:Der Goldpreis um die 50%-Fibonacci-Unterstützung, ausgehend vom Tief in 2019:Die Goldaktien sind schon immer ein stark vom Sentiment abhängiges Segment. Meist dreht der Sektor nach oben, wenn er stark abverkauft wurde und der Großteil der Aktien überverkauft ist. Messen kann man dies z.B. mit dem Bullish Percent Index.Nachfolgend sehen Sie diesen (aktuell 23%) und darunter habe ich den GDX-Goldaktien-ETF gelegt. Wir sehen, dass Werte unterhalb von 25% immer gute waren, um einen Boden im Sektor zu timen: