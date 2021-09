Russlands Goldproduktion leicht rückläufig, Silberproduktion gestiegen

Wie die Webseite menafn.com unter Berufung auf das russische Finanzministerium berichtet, ist die Goldproduktion des Landes in der ersten Jahreshälfte um 1,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2020 gesunken und erreichte 135,51 Tonnen.Der Ausstoß von aus Goldminen gefördertem Gold lag im genannten Zeitraum bei 112,61 Tonnen, verglichen mit 116,38 Tonnen in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres. Die Produktion von Gold als Nebenprodukt lag indes bei 7,42 Tonnen, verglichen mit 8,27 Tonnen im Vorjahreszeitraum. Die Produktion von Gold als Beiprodukt stieg in der ersten Jahreshälfte auf 15,48 Tonnen, gegenüber 13,45 Tonnen.Die russische Silberproduktion erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres 445,18 Tonnen, 1,8% mehr als die 437,3 Tonnen im letzten Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de