Taper-Tantrum der Goldfutures

Der Goldpreis hat weiterhin Schwierigkeiten, voranzukommen, da er von ängstlichen Goldfutures-Spekulanten aufgehalten wird. Sie kaufen nur ungern in großen Mengen, weil sie ernsthafte Einbußen durch die erwartete Straffung der Fed befürchten. Aus demselben Grund ergreifen sie schnell die Flucht und lösen in regelmäßigen Abständen heftige Verkäufe aus, die den Goldpreis unter Druck setzen. Das nährt die bearische Psychologie und schürt die Sorgen über die unmittelbare Gefahr eines weiteren Taper-Tantrums bei den Goldfutures.Das ursprüngliche "Taper-Tantrum" fand Mitte 2013 statt, und seine brutalen Auswirkungen auf Gold sind berüchtigt. Die Federal Reserve bereitete sich darauf vor, ihre dritte quantitative Lockerungskampagne Anfang Juni jenes Jahres auslaufen zu lassen. Das gesamte QE3-Gelddruckvolumen belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 545 Milliarden USD, zusätzlich zu den epischen 1.750 Milliarden USD von QE1, die aus der Aktienpanik von Ende 2008 stammten, und den 900 Milliarden USD von QE2. QE3 lief mit 85 Milliarden Dollar im Monat immer noch auf Hochtouren.Mitte Juni 2013 traf sich der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) zu einer seiner acht Sitzungen im Jahr. Die eigentliche Erklärung des FOMC an diesem Tag versprach, die Monetarisierung von US-Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren in diesem monatlichen Tempo von 85 Milliarden Dollar fortzusetzen. In seiner Pressekonferenz nach der Sitzung legte der damalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke jedoch einen vagen Zeitplan für die schrittweise Beendigung von QE3 fest. Es kam zum Taper-Tantrum, das den Goldpreis in den Keller drückte.Der US-Dollar-Index stieg innerhalb von sechs Handelstagen um 2,9%, da die Aussicht bestand, dass die Fed ihr rasantes Gelddrucken allmählich verlangsamen würde. Gold stürzte genau in dieser Zeitspanne um 10,4% ab und verlängerte sich leicht auf acht Handelstage, in denen Gold um 13,4% einbrach! Es fühlte sich an wie das Ende der Welt für diese führende alternative Anlage. Gold beendete dieses Q2'13 mit einem horrenden Verlust von 22,8% und verzeichnete damit das schlechteste Quartalsergebnis seit 93 Jahren!Diese Art von Einbruch war selbst für Goldbesitzer erdrückend, aber Goldfutures-Spekulanten konnten damals eine extreme Hebelwirkung von 21,3 erzielen. Eine bloße Bewegung des Goldpreises um 4,7% gegen ihre Positionen konnte sie auslöschen und 100% ihres riskierten Kapitals vernichten. Daher flüchteten sie in Panik, als zwischen Ende Mai und Anfang Juli desselben Jahres die Angst vor einem QE3-Taper zunahm. Innerhalb von sieben Wochen stießen sie 33.600 Long-Kontrakte auf Goldfutures ab und fügten 31.500 Short-Kontrakte hinzu.Dies entsprach einem Goldverkauf von 202,4 Tonnen. Der daraus resultierende freie Fall des Goldpreises verängstigte natürlich auch die Anleger, so dass sie nachlegten. Der wichtigste Indikator für die Investitionsströme in Gold sind die kombinierten Goldbarrenbestände der dominierenden börsengehandelten Goldfonds GLD SPDR Gold Shares und IAU iShares Gold Trust. Deren Bestände fielen um 7,7% bzw. 93,8 Tonnen, da die Gold-ETF-Anteile während des "Taper-Tantrum" massiv verkauft wurden.Diese extreme Goldverkaufsepisode war so traumatisch, dass sie einen beträchtlichen Teil der Spekulanten und Anleger für immer aus dem Bereich der Edelmetalle vertrieb. Das Interesse der Händler hat sich von dieser schrecklichen Kapitulation im 2. Quartal 13 nie vollständig erholt. Angesichts des langen Schattens, den dieses Ereignis geworfen hat, ist es nicht verwunderlich, dass die Angst vor einer Beendigung der QE tief sitzt. Spekulanten mit fremdfinanzierten Goldfutures können es sich einfach nicht leisten, sich lange Zeit in Gold zu irren.Mitte dieser Woche mussten Händler für jeden Goldfutures-Kontrakt, den sie hielten, 8.250 Dollar an Einschüssen in bar auf ihren Konten halten. Da Gold jedoch bei 1.794 Dollar gehandelt wird, kontrolliert jeder 100-Unzen-Kontrakt Gold im Wert von 179.400 Dollar. Das ermöglicht den Spekulanten eine extreme Hebelwirkung bis zum 21,7-fachen, also genau auf dem Niveau, auf dem sie sich Mitte 2013 während des Taper-Tantrum befand. Die Goldfutures-Spezialisten haben also Angst vor einem weiteren Ausbruch.Ihre Befürchtungen, dass QE4 bald ausläuft und sich zu einer allgemeinen Straffung der Fed ausweitet, sind der Grund, warum Gold seit Mitte Juni 2021 zu kämpfen hat. Die extreme Hebelwirkung, mit der diese Leute arbeiten, macht den Handel mit Goldfutures zum Schwanz, der mit dem Goldpreis wedelt. Beim 21-fachen wirkt sich jeder Dollar aus dem Verkauf von Goldfutures genauso negativ auf den Goldpreis aus wie 21 Dollar aus dem direkten Verkauf von Anlagen. Gold ist also oft der Gnade der Futures ausgeliefert.Vor dem jüngsten Taper-Tantrum befand sich Gold in einem soliden, jungen Aufwärtstrend. Das gelbe Metall legte zwischen Anfang März und Anfang Juni um 13,5% zu. Im Anschluss an die FOMC-Sitzung Mitte Juni fielen die Prognosen der einzelnen Fed-Vertreter für die künftigen Zinssätze jedoch etwas zurückhaltender aus als erwartet. Ein Drittel von ihnen rechnete mit zwei Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelpunkt bis zum Jahresende 2023! Dies löste extreme Goldfutures-Verkäufe aus.Die Positionierung der Spekulanten an den Goldfutures wird wöchentlich veröffentlicht, jeweils zum Dienstagsschluss. Ihre Handelstrends werden in den Commitments-of-Traders-Berichten detailliert dargestellt, die die CoT-Wochen definieren. In mehreren CoT-Wochen, die sich mit dem falkenhaften Fed-Punktdiagramm überschnitten, verkauften die Spekulanten 37,4.000 Long-Positionen und fügten 12,3.000 Short-Positionen hinzu. Dies entsprach 154,5 Tonnen Goldverkäufen. Dieses große Geschoss drückte den Goldpreis um etwa 7,0% nach unten und unterbrach seine Aufwärtsbewegung.Doch die Goldanleger ließen sich von der groben Überreaktion der Goldfutures-Händler nicht aus der Ruhe bringen, was ihnen sehr zugute kommt. Nur ein paar mögliche Zinserhöhungen in 2,5 Jahren in ferner Zukunft? Das kann doch nicht sein. Die GLD+IAU-Bestände stiegen in dieser Zeitspanne sogar leicht um 0,7% und damit um 10,3 Tonnen. Gold erholte sich schnell von dieser extremen Verkaufsepisode und holte bis Mitte Juli 3,9% zurück. Mehr als die Hälfte der Verluste aus Angst vor einer Zinserhöhung wurden wieder aufgeholt.