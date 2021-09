Spearmint Resources plant Wiederaufnahme des Betriebs in Lithiumprojekten im Clayton Valley

22. September 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint oder Optionspartner) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen derzeit Pläne für den Beginn eines Bohrprogramms im Clayton Valley in Nevada ausarbeitet, wo Spearmint aktuell drei eigenständige Lithiumprojekte besitzt. Zu diesen Projekten zählen das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Green Clay (Green Clay Lithium Project), das 97 zusammenhängende Claims mit einer Gesamtfläche von rund 2.000 Acres umfasst, das Lithiumsoleprojekt Clayton Valley (Clayton Valley Lithium Brine Project), das Zugang zu einigen der tiefliegendsten Bereiche des einzigen produktiven Lithiumsolebeckens in Nordamerika hat, sowie Spearmints Lithium-Tonerde-Projekt Clayton Valley (Clayton Valley Lithium Clay Project), für das ein am 11. Juni 2021 veröffentlichter technischer Report eine erste Ressourcenschätzung von 815.000 Tonnen der angedeuteten Kategorie und 191.000 Tonnen der vermuteten Kategorie ausweist. Daraus ergibt sich eine Gesamtmenge von 1.006.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE). Die Lithiumpreise haben vor kurzem ein Drei-Jahres-Hoch erreicht und sind seit dem 1. August 2021 um etwa 68 % angestiegen. Im Jahr 2021 verzeichnen sie mittlerweile ein Plus von über 220 %.Am 21. September 2021 hat Noram Lithium Corp. (NRM - TSX.v) - im Anschluss an das Phase-V-Bohrprogramm in seinem Lithium-Tonstein-Konzessionsgebiet Zeus, das sich nur zwei Kilometer von Albemarles Lithiummine Silver Peak im Clayton Valley (Nevada) entfernt befindet - eine neue Ressourcenschätzung veröffentlicht. Unter Berücksichtigung eines Lithium-Cutoff-Werts von 400 ppm beherbergt die Lagerstätte Zeus mittlerweile 363 Millionen Tonnen nachgewiesene und angedeutete Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 923 ppm sowie 827 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Lithiumgehalt von 884 ppm. Wie ebenfalls am 21. September 2021 bekannt gegeben wurde, werden in der Pilotanlage von Cypress Development Corp. (CYP - TSX.v) für das Lithiumprojekt Clayton Valley die letzten Vorbereitungen auf die Inbetriebnahme getroffen. Wie auf der nachstehenden Karte zu sehen ist, teilen sich Noram Lithium Corp. Cypress Development Corp. und Spearmint diese flächige, lithiumführende Tonsteinformation. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit von Spearmint nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61598/NR-SPMT-Sept.222021_DEPRcom.001.jpegJames Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: Wir freuen uns sehr, dass wir die Arbeit in unseren Lithiumprojekten im Clayton Valley in Nevada wieder aufnehmen können. Diese Gegend ist die führende Lithiumregion in Nordamerika. Seit 1. August 2021 zeigen die Lithiumpreise einen parabelförmigen Verlauf und sind um über 68 % gestiegen. Seit Anfang 2021 haben sie nun ein Plus von über 220 % erreicht. Jetzt ist eindeutig ein günstiger Zeitpunkt, um den Betrieb in unseren Lithiumprojekten im Clayton Valley in Nevada wiederaufzunehmen. Aktuell ist ein Bohrprogramm in Ausarbeitung. Mit rund 3 Millionen Dollar Kassenbestand sind wir für mehrere Bohr- und Arbeitsprogramme in den Vereinigten Staaten und Kanada finanziell gut gerüstet und freuen uns darauf, auf diesem schon jetzt sehr aktiven und erfolgreichen Jahr aufzubauen. Das noch verbleibende Jahr 2021 und die Zeit danach werden für Spearmint von umfangreichen Aktivitäten geprägt sein; in mehreren Projekten zeichnen sich potenzielle Katalysatoren ab.Herr Greg Thomson, P.Geo., Director von Spearmint, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit 1.160 Acres (ca. 4,7 km²) Grundfläche bestehen und direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CPY.v) angrenzen, wo Spearmint vor kurzem in zehn von zehn Bohrlöchern Lithium entdeckte mit Lithiumwerten von bis zu 1.840 ppm Li; das Goldprojekt Goose in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von New Found Gold Corp. (NFG.v), wo Spearmint bei Probenahmen Werte von bis zu 973 ppb Gold ermittelt hat; das Platinmetallprojekt Escape Lake North in Ontario, das sich über etwa 4.000 Acres (16,19 km2) neben dem Grundbesitz von Clean Air Metals Inc. (AIR.v) erstreckt; das Cäsiumprojekt Case Lake South in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Grundfläche von ca. 7.300 Acres (29,54 km2) neben dem von Power Metals Corp. (PWM.v) betriebenen Cäsiumkonzessionsgebiet Case Lake erstreckt; das Platin-Palladium-Projekt River Valley East in Ontario, das sich über eine zusammenhängende Fläche von ungefähr 4.700 Acres (19,02 km2) direkt neben dem Vorzeige-Platinmetallprojekt River Valley erstreckt; das Goldprojekt Carscallen West, das sich in direkter Nähe des Grundbesitzes von Melkior Resources Inc. (MKR.v) über eine zusammenhängende Fläche von rund 2.500 Acres (10,12 km2); das Goldprojekt Perron-East, das aus 5 Mineralkonzessionseinheiten mit rund 11.608 Acres (~47 km2) Grundfläche besteht und im Grünsteingürtel Abitibi im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec in unmittelbarer Nähe des von Amex Exploration Inc. (AMX.v) betriebenen Konzessionsgebiets Perron und der ehemals aktiven Mine Normetal liegt; und das Vanadiumprojekt Chibougamau, das sich über eine zusammenhängende Fläche von 15.493 Acres (62,7 km2) erstreckt. Dieses Vanadiumprojekt grenzt direkt an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen).Die aktuellen Projekte von Spearmint umfassen auch ein Portfolio von Goldprojekten in British Columbia: die Goldprojekte im Golden Triangle, die aus fünf eigenständigen Konzessionseinheiten mit einer Gesamtfläche von 8.265 Acres (ca. 33,4 km²) bestehen und an das Gebiet von GT Gold Corp. (GTT.v) angrenzen; die Kupfer-Gold-Projekte NEBA mit 2.397 Acres (ca. 9,7 km²) Grundfläche, die an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) angrenzen; und das Nickel-Kupfer-Projekt EL North, ein Landpaket mit 1.053 Acres (4,2 km²) Grundfläche im Bergbaurevier Eskay Creek, das an den Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI.v) grenzt; und das 4.980 Acres (ca. 20,15 km2) große Konzessionsgebiet Prickle, das an den Grundbesitz von Brixton Metals Corp. (BBB.v) grenzt.Die anderen Projekte von Spearmint in British Columbia beinhalten das Kupfer-Goldprojekt Safari, das sich auf 9.007 Acres (ca. 36,5 km²) im nördlichen Bereich der Region Quesnel Trough im Norden von Zentral-British Columbia erstreckt; und das 8.685 Acres (35,1 km²) große Goldprojekt Hammernose, das direkt an das Konzessionsgebiet Shovelnose von Westhaven Gold Corp. (WHN.v) im Goldgürtel Spences Bridge im Süden von British Columbia (Kanada) angrenzt. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca.James Nelson, President2905 - 700 West Georgia St.Vancouver BC V7Y 1C6Tel: 1604646-6903www.spearmintresources.caDie Börsenaufsicht der CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!