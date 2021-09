Tier One Silver beginnt mit Arbeiten am Hurricane-Silberprojekt

Vancouver, 22. September 2021 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Oberflächenexploration auf seinem 31.503 Hektar großen Silberprojekt Hurricane im Süden Perus, etwa 66 Kilometer (km) nördlich der Stadt Cusco (Abbildung 1), begonnen hat. Das Unternehmen hat ein zweijähriges Gemeinschaftsabkommen unterzeichnet, das den Oberflächenzugang zum Silberprojekt Magdalena und zur Hälfte des Silberprojekts Pampayeoc ermöglicht und Bohrungen erlaubt, sobald das peruanische Energie- und Bergbauministerium eine endgültige Genehmigung erteilt hat (Abbildung 2). Die Grundstücke Magdalena und Pampayeoc zeichnen sich durch historische Bergbaustollen und zahlreiche hochgradige Silbervorkommen aus, einschließlich der folgenden Ergebnisse von Erkundungsschürfproben, die vom vorherigen Betreiber gesammelt wurden: 1,4 Meter (m) mit 1.175 g/t Silber, 2,1 m mit 792 g/t Silber, 2,5 m mit 589 g/t Silber und 14 m mit 100 g/t Silber."Wir freuen uns, mit den Arbeiten bei Hurricane Silver, einer zweiten großen Silberentdeckung in Peru, beginnen zu können. Dieses Projekt befindet sich noch in der Anfangsphase, aber ähnlich wie bei Curibaya wurden in mehreren Gesteins- und Splitterproben Gehalt und Mächtigkeit nachgewiesen - die Kennzeichen eines potenziell bedeutenden Systems.""Bei Curibaya haben wir unser fünftes Bohrloch abgeschlossen und planen, vor Jahresende acht weitere Bohrungen durchzuführen. Wir freuen uns auf einen kontinuierlichen Fluss von Bohrergebnissen in den kommenden Monaten, zusätzlich zu weiteren Oberflächenergebnissen, da wir die Grenzen des Silbersystems noch nicht identifiziert haben. Wir sind der Ansicht, dass die Projekte Curibaya und Hurricane Silver zusammengenommen mehrere Silberentdeckungsmöglichkeiten von Weltklasse darstellen.Das Grundstück gilt als äußerst unerforscht, da auf den Grundstücken Magdalena und Pampayeoc noch keine systematischen Explorationen durchgeführt wurden. Das Unternehmen plant die Durchführung von geologischen Kartierungen und Gesteinsproben, die sich auf das 1,5 km lange Magdalena-Adersystem konzentrieren, um den Gehalt und die Breite der freiliegenden Adern zu bestimmen, sowie zusätzliche Bodenproben, um den mineralisierten Fußabdruck unter dem Boden und der Gletscherdecke zu ermitteln. Nach diesem ersten Durchgang der Oberflächenarbeiten werden geophysikalische Bodenuntersuchungen durchgeführt, um die Bohrziele klar zu definieren, damit das Unternehmen im ersten Quartal 2022 eine Bohrgenehmigung beantragen kann.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61604/22092021_DE_TSLV_TierOneCommencesWorkatHurricane_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lage des Hurricane-Projekts im Südosten Perus, etwa 66 km nördlich von Cusco.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61604/22092021_DE_TSLV_TierOneCommencesWorkatHurricane_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Veranschaulicht die Höhepunkte der Silbergehalte von Gesteins- und Gesteinssplitterproben aus mehreren Prospektionsgebieten innerhalb des Hurricane-Projektgebiets und umreißt den Teil des Grundstücks, der in der Sozialvereinbarung enthalten ist und wo das Unternehmen nun mit Oberflächenarbeiten begonnen hat.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61604/22092021_DE_TSLV_TierOneCommencesWorkatHurricane_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Veranschaulicht die historischen Bergbaustollen entlang der Silberadern auf dem Grundstück Magdalena innerhalb des Projekts Hurricane Silver.Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung übernimmt.Tier One Silver ist ein Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die Entdeckung von Silber-, Gold- und Basismetalllagerstätten von Weltklasse in Peru Werte für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, Entdeckung und Monetarisierung von Explorationserfolgen. Zu den Explorationsanlagen des Unternehmens in Peru gehören: Hurricane Silver, Emilia, Coastal Batholith, Corisur und das Vorzeigeprojekt Curibaya, das mit seinem ersten Bohrprogramm begonnen hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.tieronesilver.com.Die historischen Schürf- und Splitterproben des Projekts Hurricane wurden von Compania de Exploraciones Orion SAC (2007-2009), einem Tochterunternehmen von Pembrook Copper, entnommen und in eine Datenbank aufgenommen, die im Zusammenhang mit der Transaktion erworben wurde. Angesichts des zeitlichen Abstands hat Tier One Silver die Gültigkeit der QA/QC-Protokolle, die bei der Entnahme dieser Proben befolgt wurden, nicht bewertet. Dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich auf die Genauigkeit oder Wiederholbarkeit dieser Proben zu verlassen. Die Probenahme ist von sehr begrenzter geologischer Bedeutung und dient lediglich dazu, die Entwicklung eines methodischen Explorationsprogramms zu unterstützen, das geochemische und geophysikalische Untersuchungen und schließlich Diamantbohrkernbohrungen umfasst. Auf dem Projekt Hurricane Silver gibt es keine bekannten Mineralressourcen von kommerziellem Interesse.Die historischen Schürf- und Splitterproben aus dem Projekt Hurricane Silver wurden von Compania de Exploraciones Orion SAC (2007-2009) entnommen. Tier One überprüfte etwa 5 % der analytischen Dateneinträge für die bereitgestellte Datenbank der Gesteinsproben anhand der unterzeichneten PDF-Untersuchungszertifikate aus den Jahren 2007, 2008 und 2009. Es wurden keine Dateneingabefehler gefunden. Tier One ist der Ansicht, dass die bereitgestellte Gesteinsdatenbank von guter Qualität ist.Tier One führte eine dreitägige Feldbegehung durch, um das Vorhandensein der in der Vergangenheit gemeldeten mineralisierten Aufschlüsse visuell zu bestätigen, wobei auch Erkundungsproben entnommen wurden. Ungefähr 3 bis 5 kg Material wurden zur Analyse gesammelt und zur Aufbereitung und Analyse an ALS Lab in Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe untersucht. Platin und Paladium wurden mittels ICP und MS (PGM-MS23) analysiert; Gold wurde mittels ICP und AES-Finish (Au-ICP21) analysiert; bei Proben mit einem ICP21-Ergebnis von über 10 ppm wurde die Analyse mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Finish (Au-GRA21) wiederholt. Silber und Basismetalle wurden als Teil des Multielementpakets (ME-MS41) oder im Spurenbereich in 36 Multielementpaketen (ME-ICP41) analysiert. 2009 wurde die Silberanalyse durch eine 30g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) abgeschlossen. Wenn die MS41- und ICP41-Ergebnisse mehr als 10.000 ppm Cu, 10.000 ppm Zn, 10.000 ppm Pb oder 100 ppm Ag betrugen, wurde die Analyse mit einem erzhaltigen Königswasseraufschluss mit AA-Abschluss wiederholt (Cu-AA46; Zn-AA46; Pb-AA46 bzw. Ag-AA46).IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS VON Tier One Silver Inc.Peter DembickiPräsident, CEO und DirektorFür weitere Informationen über Tier One Silver Inc. wenden Sie sich bitte an Natasha Frakes, Vice President of Communications unter (778) 729-0600 oder info@tieronesilver.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorausschauende Informationen und allgemeine Vorsichtshinweise: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird sich wahrscheinlich ergeben", "wird erwartet", "erwartet", "wird sich fortsetzen", "wird erwartet", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Projektion", "Strategie", "Zielsetzung" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen über die Explorationspläne des Unternehmens.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.