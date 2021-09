Diese Assets werden riesen Comeback erleben  Lawrence Lepard

David Lin sprach im Rahmen des Denver Gold Forum kürzlich mit Lawrence Lepard über das Investment in sogenannte "Sound Money"-Assets wie Bergbauaktien, Öl, Silber und Gold.Der geschäftsführende Partner von Equity Management Associates ist selbst seit 2008 in Bergbauunternehmen investiert und rechnet damit aus, dass für die Branche ein großes Comeback bevorsteht. Denn Bergbauaktien seien aktuell stark unterbewertet.Sobald die breite Öffentlichkeit die prekäre Lage der Federal Reserve erkenne, sollten bedeutende Veränderungen in der Edelmetallbranche ins Rollen geraten. Der Goldpreis dürfte seiner Meinung nach innerhalb der nächsten sechs Monate wieder auf 2.000 USD je Unze steigen. Danach könnte es relativ schnell einen Anstieg auf 3.000 USD geben.Im Gegensatz zu vielen anderen Goldanlegern bezeichnet sich Lepard zudem als großer Fan der Kryptowährung Bitcoin. "Ich bin ein großer Befürworter von Bitcoin und leider nehmen sich viele Leute im Goldgeschäft nicht die Zeit, Bitcoin zu verstehen und zu ergründen, was sie aber tun sollten."© Redaktion GoldSeiten.de