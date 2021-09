Fury Gold Mines kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 5.025.000 CAD$ an

Vancouver, 22. September 2021 - Fury Gold Mines Ltd. (TSX: FURY) (NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") hat eine Privatplatzierung in Höhe von etwa 5,025 Millionen CAD$ durch den Verkauf von 6,7 Millionen Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,75 CAD$ pro Einheit (die "Platzierung") durchgeführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Fury (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Kauf von Stammaktien (jeweils ein "Warrant").Jeder Warrant kann bis zu dem Datum, das drei (3) Jahre nach dem Abschlussdatum liegt, zum Kauf einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Ausübungspreis von CAD$ 1,20 ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann durch eine Mitteilung des Unternehmens auf 30 Tage beschleunigt werden, wenn die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 1,50 CAD$ oder mehr gehandelt werden.Die Erlöse aus dem Angebot werden zur Finanzierung der weiteren Explorationen auf dem unternehmenseigenen Projekt Eau Claire in Quebec sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.Der Abschluss der Platzierung kann in mehreren Tranchen erfolgen und unterliegt dem Erhalt von ausgeführten Zeichnungsverträgen und Geldern sowie den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange und die NYSE American.Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Stammaktien, die Warrants oder die Warrant-Aktien werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegen Ausnahmen von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act vor. Alle Wertpapiere, die an Investoren in den Vereinigten Staaten verkauft werden, sind "restricted securities" und unterliegen den Beschränkungen des U.S. Securities Act für den Weiterverkauf. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere dar. Fury Gold Mines Ltd. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das in drei produktiven Bergbauregionen des Landes positioniert ist. Unter der Leitung eines Managementteams und eines Board of Directors, die sich bei der Finanzierung von Explorationen und der Erschließung von Bergbauanlagen bewährt haben, beabsichtigt Fury, seine Goldplattform mit mehreren Millionen Unzen durch hervorragende Explorationen zu erweitern und voranzutreiben. Fury hat sich dazu verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines Ltd. finden Sie unter www.furygoldmines.com.Salisha Ilyas, Vizepräsidentin, Investor RelationsTelefon: (437) 500-2529E-Mail: info@furygoldmines.comWebsite: www.furygoldmines.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") betrachtet werden können und die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Schätzungen, Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und sind daher mit Unsicherheiten und Risiken behaftet. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören Informationen über den Abschluss der Platzierung.Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Basis-Regalprospekt des Unternehmens und in den nachfolgenden, bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (www.sedar.com) und bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (www.sec.gov) eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung diskutiert werden. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben.