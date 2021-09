Randy Smallwood: Dies ist "das Metall der Zukunft"

Im Rahmen des Denver Gold Forum in Colarado Springs sprach Michelle Makori für Kitco News mit Randy Smallwood, dem Präsident und CEO von Wheaton Precious Metals Corp. und dem Vorsitzenden des World Gold Council über die aktuelle Lage der Edelmetallbranche.Der Rohstoffexperte erklärt in dem Gespräch, dass sein favorisiertes Metall derzeit Silber sei. Das weiße Metall werde im Zuge der Energiewende künftig zunehmend industriell eingesetzt werden und daher an Bedeutung gewinnen. Für ihn sei Silber wahrlich "das Metall der Zukunft". Es werde seiner Meinung nach eine deutliche Outperformance zeigen, nicht zuletzt aufgrund eines rückläufigen Angebots. Hier erinnert er an die Tatsache, dass Silber großteils als Nebenprodukt gefördert werde; eine Steigerung der Produktion sei also nicht ohne Weiteres möglich.Einen Anstieg der Silberpreise im kommenden Jahr über 30 USD je Unze könne sich Smallwood sehr gut vorstellen.© Redaktion GoldSeiten.de