Die "Vierte Industrielle Revolution“, die Digitalisierung unseres gesamten Lebens, steht erst in ihren Anfängen. Und neben den damit zweifelsohne verbundenen Vorteilen und Chancen rücken in den Augen mancher kritischer Beobachter schon jetzt die damit untrennbar verbundenen Risiken und Gefahren in den Fokus ihrer Betrachtung und das wohl nicht zu Unrecht.Gleichwohl ist dies eine weltweite Entwicklung mit hoher Dynamik, die sich nicht mehr aufhalten läßt. Und auch die nächste Bundesregierung - gleich welcher Farbe - wird nicht umhinkommen, sich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen und Grundlagenentscheidungen zu treffen, die das Leben der kommenden Jahrzehnte nachhaltig prägen werden.Blickt man auf die zu diesem Thema schon jetzt vorliegenden Verlautbarungen der einzelnen Parteien, fällt als erstes eine praktisch durchgehende Klassifizierung der Digitalisierung als "alternativlos“ auf. Daß auch hierzulande viele Menschen diesem Thema dagegen eher skeptisch gegenüberstehen, ein "flaues Bauchgefühl“ haben, scheint die politischen Entscheider kaum zu interessieren.Dabei vertreten auch immer mehr Experten die Auffassung, daß sich insbesondere die mit der voranschreitenden Digitalisierung untrennbar verbundene Fortentwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) noch zur größten Gefahr der kommenden Jahrzehnte entwickeln dürfte.Selbst Technik-Narr Elon Musk (Tesla) hält die KI mit ihrem ständigen Drang nach Verselbständigung für weitaus gefährlicher als die derzeit verfügbaren Atomwaffen. Zwar droht uns noch keine "Diktatur der Technik“, aber die Grundlagen dafür - so die allgemeine Sorge könnten schneller als gedacht geschaffen sein.Hinzu kommen schon jetzt absehbare, grundsätzliche Probleme. Da ist zum einen die Entwicklung des Stromverbrauchs. Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, umso mehr Rechen- und Speicherkapazitäten werden benötigt. Und beides erfordert einen nicht unerheblichen Energieeinsatz. Und je mehr Mikrochips dabei eingesetzt werden müssen, umso mehr seltene Rohstoffe werden verbraucht. Ganz zu schweigen vom Energieeinsatz bei der Herstellung.Zusätzlich wird sich eines Tages die Frage stellen, wie der Organismus im Laufe eines (hoffentlich immer längeren) Menschenlebens in der Lage sein wird, mit teilweise schon in jungen Jahren injizierten Mikrochips auszukommen, die dann vielleicht über viele Jahre nicht mehr aktiv sind, also streng genommen zum Elektronikschrott zählen.Auch der Strahlenschutz dürfte dann zu einem noch größeren Problem werden, als er es schon jetzt bei in diesem Bereich empfindsamen Menschen ist. Wenn die nächste Bundesregierung die mit der fortschreitenden Digitalisierung verbundenen Probleme ernst nimmt, wird sie viel zu bedenken und zu entscheiden haben. Sehen wir ihr dabei auf die Finger!© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4460