Monument gibt Abschluss der erweiterten ersten Phase der Bohrungen im Feld des Murchison-Goldprojekts bekannt

VANCOUVER, Sept. 23, 2021 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) "Monument" bzw. das "Unternehmen" freut sich, den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase eines erweiterten 18.000-Meter-Bohrprogramms am Murchison-Goldprojekt in Westaustralien bekanntzugeben. Das Programm umfasst Kernluftbohrungen (Aircore, "AC") und Umkehrsp?lbohrungen (Reverse Circulation, "RC").



Highlights

Fertigstellung von 46 RC-L?chern von 3.465 Metern im Zielgebiet der Munro-Bore-Erweiterung und den Lagerst?tten FLC2 und FLC3 im Burnakura-Projektgebiet. Die Bohrlochtiefen lagen zwischen 40 und 160 Metern und befanden sich au?erhalb der aktuellen Ressourcengebiete.

Insgesamt wurden 349 AC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 10.484 Metern abgeschlossen, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen strukturellen Zielen lag, die durch geophysikalische Untersuchungen in Gebieten mit geringer ?berdeckung definiert wurden.

Die mineralisierte Struktur von Munro Bore weist eine Erweiterung in das Grundst?ck von Monument auf ("Munro-Bore-Erweiterung").

Die geologische Kartierung und Interpretation der abgeschlossenen Bohrungen ist in Arbeit, und in Abh?ngigkeit von den erzielten Ergebnissen werden weitere Bohrprogramme geplant.

Alle bei den Bohrungen gewonnenen Proben wurden an ALS Geochemistry in Perth geschickt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zwischen Oktober und November 2021 vorliegen.

Ein Bohrprogramm, das aus ?ber 5.500 Metern kombinierter RC- und Diamantbohrungen besteht und unterhalb der Tagebauminen entlang der hochgradigen Struktur der Lagerst?tte North of Alliance ("NOA") durchgef?hrt werden soll, befindet sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium, und die Auswahl eines Bohrunternehmens ist im Gange.

Monument hat die erste Phase des AC- und RC-Bohrprogramms am 3. Juli 2021 gestartet (wie am 20. Juli 2021 angek?ndigt) und sie am 21. August 2021 abgeschlossen (Abbildung 1).

Diese erste Bohrphase wurde konzipiert, um neue hochwertige strukturelle Ziele unterhalb der ?berdeckung auf potenzielle Mineralisierung zu testen, was zur Identifizierung von flachen eigenst?ndigen oder Satelliten-Goldlagerst?tten f?hren k?nnte, um die aktuelle Ressourcenbasis zu erg?nzen. Dar?ber hinaus wurde bei den Bohrungen die Streichenfortsetzung bei der Munro-Bore-Erweiterung untersucht, die an die Lagerst?tte Munro Bore angrenzt (nicht im Besitz von Monument). Die historischen Ressourcen von Munro Bore werden auf 266.000 t mit 1,6 g/t Au gesch?tzt (laut Bericht "Technical Project Review and Independent Valuation Report (Short Form)", der von Giralia Resources NL erstellt und im Januar 2011 von Ravensgate Mining Industry Consultants gepr?ft wurde).

Insgesamt wurden 46 RC-Bohrungen ?ber 3.465 m statt der geplanten 12 Bohrungen ?ber 1.260 m abgeschlossen, davon 1.301 m f?r die geplante Munro-Bore-Erweiterung und zus?tzliche 2.164 m f?r die Lagerst?tten FLC2 und FLC3, die urspr?nglich f?r die zweite Phase geplant waren. Diese wurden vorgezogen, um die gr??ere Verf?gbarkeit der Bohrger?te zu nutzen.

In den Zielgebieten von Authaal East, Burnakura South und Junction wurden insgesamt 349 AC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 10.484 m abgeschlossen, w?hrend f?r die Munro-Bore-Erweiterung, Banderol South und Junction 430 AC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 16.680 m geplant waren. Die Ziele wurden wie geplant untersucht, mit Ausnahme der ?stlichen Linie des Zielgebiets von Junction, wo aufgrund des steilen Gel?ndes keine Bohrungen durchgef?hrt wurden. Die Tiefe bis zum Bohrerversagen war allgemein geringer als erwartet, was dazu f?hrte, dass weniger Meter gebohrt wurden als urspr?nglich geplant. Die Bohrl?cher wurden in einem Winkel von 60 Grad gebohrt und hatten in der Regel einen Abstand von 25 m, wobei die Linien in einem Abstand von 400 bis 950 m verlaufen.

Abbildung 1 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f5e7d03-ad4f-47d4-ad54-556b158b3923

Die Bohrl?cher durchteuften im Allgemeinen Lithologien, die mit den verf?gbaren Kartierungen ?bereinstimmen, und beinhalteten vulkanische Sequenzen und Sequenzen der Banded Iron Formation ("BIF"). Dabei handelt es sich um dieselben Lithologien, die auch in der Alliance Mineral Resource vorhanden sind. Dar?ber hinaus konnte die Fortsetzung der Mineralisierung bei Munro Bore durch eine Zone mit Scherung, Alteration, Pyritmineralisierung und Quarzadern identifiziert werden.

Alle Proben wurden vom Standort aus verschickt und sind bei ALS Geochemistry in Perth eingegangen. Aufgrund des R?ckstaus bei den Ergebnissen f?r Goldproben und geochemische Multielement-Analysen, mit dem die Bergbauindustrie derzeit konfrontiert ist, werden die Ergebnisse voraussichtlich erst im Zeitraum von Oktober bis Ende November eintreffen. Proben mit h?herer Priorit?t wurden vom Labor priorisiert.

Die geologische Interpretation der abgeschlossenen Bohrungen der ersten Phase wird derzeit durchgef?hrt, und es sind weitere Kartierungen und Probenahmen bei einigen Bohrlinien geplant. Die Interpretationen werden ?berpr?ft und verfeinert, sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen, um das Verst?ndnis der geologischen Kontrolle der mineralisierten Zonen zu verbessern und die zweite Phase des Bohrprogramms in Burnakura zu steuern, das entsprechend angek?ndigt wird.

F?r das Gabanintha-Projekt ist eine vollst?ndige ?berpr?fung aller historischen Karten und Berichte geplant. Eine erste ?berpr?fung hat ergeben, dass eine betr?chtliche Menge an Informationen zusammengetragen werden muss, bevor regionale Explorationsprogramme entwickelt werden k?nnen. Des Weiteren werden zus?tzliche Grubenkartierungen und eine strukturelle Interpretation des Hauptgrubengebiets von Gabanintha durchgef?hrt, um die Auswahl der Bohrl?cher unterhalb der bestehenden Minen zu unterst?tzen.

Zielgebiet der Munro-Bore-Erweiterung

Im Zielgebiet der Munro-Bore-Erweiterung wurden insgesamt 12 RC-L?cher mit einer Gesamtl?nge von 1.301 m gebohrt (Abbildung 2). Es wurden drei Bohrlinien mit Bohrl?chern in Abst?nden von 40 bis 50 Metern gebohrt, um die getestete mineralisierte Streichenl?nge um 160 Meter auf das Grundst?ck M51/178 von Monument zu erweitern. Die Bohrl?cher hatten eine Tiefe von 60 bis 160 Metern.

Eine historische Mineralressource bei Munro Bore wurde von Giralia Resources im Jahr 2010 gemeldet und auf 266.000 t mit 1,6 g/t Au gesch?tzt. Die Bohrungen best?tigten die Streichenfortsetzung dieser Struktur in s?dwestlicher Richtung direkt in das Grundst?ck M51/178 von Monument hinein. Bisher wurden noch keine nennenswerten Bohrungen oder Untersuchungen dieser Struktur innerhalb von M51/178 durchgef?hrt.

Die gebohrte Struktur f?llt nach Nordosten ab und ist ?ber 20 m breit, definiert durch Scherung, Alteration, Pyritmineralisierung und Quarzadern. In diesem Stadium gibt es keine Hinweise dar?ber, ob die wirtschaftliche Mineralisierung entlang dieser Struktur bis zum Grundst?ck von Monument fortbesteht.

Abbildung 2 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef9379be-3d59-451f-93fe-55752a94b693

Lagerst?tten FLC2 und FLC3

Die Zielgebiete von FLC2 und FLC3 wurden zur ersten Phase des Bohrprogramms hinzugef?gt, um die gr??ere Verf?gbarkeit der Bohrger?te zu nutzen. In der Lagerst?tte FLC2 (Abbildung 3) wurden insgesamt 31 Bohrungen ?ber 1.882 m, in der Lagerst?tte FLC3 (Abbildung 4) 4 Bohrungen ?ber 282 m abgeschlossen. Die Bohrl?cher hatten eine Tiefe von 40 bis 95 Metern.

Das Zielgebiet von FLC2 befindet sich etwa 400 m s?dlich der Banderol-Grube und scheint mit der s?dlichen Fortsetzung desselben strukturellen Kontakts verbunden zu sein, zu dem die Mineralisierung innerhalb der Grube geh?rt. In der Banderol-Grube wurden vor 2005 sch?tzungsweise 28 koz Gold bei 2,9 g/t gef?rdert ("Updated Mineral Resource, Burnakura Project, Western Australia, Australia NI 43-101 Technical Report" von SRK, Juli 2018, bzw. "July 2018 NI43-101 Technical Report").

Zus?tzlich zu dieser in Nord-S?d-Richtung verlaufenden Hauptstruktur scheint es Strukturen zu geben, die in nord?stlicher Richtung ausgerichtet sind und die ebenfalls Ziel dieses Bohrprogramms waren.

Das Zielgebiet von FLC2 wurde zuvor mit Fences von RAB-Bohrungen und mehreren flachen RC-L?chern untersucht, die zahlreiche Bereiche mit niedriggradiger Goldmineralisierung sowie einige h?hergradige Zonen identifizierten, wobei die besten Durchteufungen mit 3,4 g/t in einer Tiefe von 10 m im Bohrloch FCPH1635 und 5,0 g/t in einer Tiefe von 3 m im Bohrloch FCPH1871 festgestellt wurden. Dieses Bohrprogramm hat Untersuchungen unterhalb der hochgradigeren Durchteufungen in frischem Gestein durchgef?hrt und wird das Verst?ndnis der wichtigsten Kontrollen zur Mineralisierung verbessern. Die Mineralisierung scheint im Allgemeinen mit mafischen und ultramafischen Kontakten verbunden zu sein.

Abbildung 3 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c878603-8cc0-44a3-8213-6393de3dfb4d

Die Lagerst?tte FLC3 befindet sich etwa 1 km s?dlich der Lagerst?tte Federal City und wird als s?dliche Fortsetzung derselben Struktur interpretiert, die auch die dortige Mineralisierung enth?lt. Die Grube Federal City produzierte vor 2005 gesch?tzte 1,2 koz bei 1,3 g/t (July 2018 NI43-101 Technical Report). Die Lagerst?tte FLC3 enth?lt mehrere flache hochgradige Goldabschnitte, darunter 10 m bei 10,9 g/t aus FCPH1526. Die Lagerst?tte wurde zuvor mit zahlreichen RAB-Bohrungen und mehreren oberfl?chennahen RC-Bohrungen untersucht, die jedoch in der Tiefe nicht weiter untersucht wurden. Die Mineralisierung scheint in einer Nord-S?d-Ausrichtung zu verlaufen, die subparallel zu den lithologischen und magnetischen Erhebungen verl?uft. Die Lithologie besteht aus ultramafischem und mafischem Gestein.

Abbildung 4 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e499cd08-0e12-4a0f-9a2c-da774c43d3ba

Die vier RC-Bohrungen wurden niedergebracht, um die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe zu testen und die Ausrichtung der hochgradigen Mineralisierung zu best?tigen. Die Bohrl?cher durchteuften eine ultramafische Sequenz, die einen schmalen Basaltabschnitt enth?lt, der an einigen Kontakten eine verst?rkte Deformation und Alteration aufweist, was darauf hinweisen k?nnte, dass die Mineralisierung entlang der lithologischen Kontakte konzentriert ist.

Eine vollst?ndige Auflistung der Details zu den historischen Bohrl?chern, die Durchteufungen mit mehr als 1 g/t Gold f?r FLC2 und FLC3 aufweisen, sowie die dazugeh?rigen Bohrkragenpl?ne sind in Anhang 1 zu finden.

Die Zielgebiete von Authaal East, Banderol South und Junction

Die Zielgebiete von Authaal East, Banderol South und Junction waren bisher nicht bebohrt worden und stellen hochwertige strukturelle Ziele dar, die durch geophysikalische Untersuchungen in Gebieten mit geringer ?berdeckung definiert wurden.

Im Zielgebiet von Authaal East, das sich etwa 500 m ?stlich der Authaal-Gruben befindet, wurden insgesamt 30 Bohrungen ?ber 1.172 m abgeschlossen (Abbildung 5). Die Authaal-Grube hat vor 2005 sch?tzungsweise 13 koz Gold bei 5,7 g/t, die Authaal-North-Grube sch?tzungsweise 7,1 koz bei 2,9 g/t produziert (July 2018 NI43-101 Technical Report). Dieses Bohrziel wurde nach der Pressemitteilung vom 20. Juli 2021 in den Bohrplan aufgenommen.

Das Zielgebiet von Authaal East

Das Zielgebiet von Authaal East befindet sich am n?rdlichen Ende einer in Nord-S?d-Richtung verlaufenden magnetischen Struktur, die an die Burnakura-Scherzone ("BSZ") angrenzt. Die Lagerst?tten, einschlie?lich Banderol und Federal City, befinden sich auf in Nord-S?d-Richtung verlaufenden magnetischen Strukturen, die als Dehnungszonen der BSZ interpretiert wurden. Daneben gibt es eine bestehende Bohrlinie 320 m nord?stlich der abgeschlossenen Bohrungen, die 4 Bohrungen mit Untersuchungswerten von mehr als 0,1 g/t aufweisen.

Abbildung 5 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9eef74a-c218-4ce8-a351-cceb8a5bc767

Die Zielgebiete von Banderol South und Junction

Im Zielgebiet von Banderol South wurden insgesamt 127 AC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 3.465 m niedergebracht. Eine Neuinterpretation der detaillierten aeromagnetischen Daten identifizierte eine sekund?re strukturelle Nord-S?d-Spreizung, die von der regionalen nord?stlichen BSZ abweicht. Die Ausrichtung dieser Spreizung deckt sich mit der strukturellen Ausrichtung der mineralisierten Quarzg?nge beim Tagebaubetrieb Banderol und wird als Fortsetzung der gleichen Struktur interpretiert.

Eine von felsischem Vulkangestein dominierte Sequenz war von einem geringen Vorkommen von Granodiorit, Mafiten und Ultramafiten durchsetzt. Die transportierte Deckschicht war im Allgemeinen flach und weniger als 1 m dick.

Im Zielgebiet von Junction wurden insgesamt 192 AC-Bohrungen mit einer Gesamtl?nge von 5.847 m niedergebracht. Das Zielgebiet von Junction befindet sich an der Durchteufung einer bekannten mineralisierten Nord-Ost-Strukturzone mit einer Nord-S?d-Struktur, wo ein von Osten nach Westen verlaufendes magnetisches Hoch beobachtet wird. Da sich die Gr?nstein-Lithologien dem von Osten nach Westen verlaufenden magnetischen Hoch im S?den und zwei Granodioritk?rpern n?hern, wird dies so interpretiert, dass sie gezogen und deformiert werden und m?glicherweise erweiterte Dehnungszonen innerhalb der g?nstigen Wirtslithologien bilden.

Bei den Bohrungen im Zielgebiet von Junction wurden schmale Abschnitte mit Amphibolit, mafischem und ultramafischem Gestein sowie m?glichen BIF-Horizonten durchteuft, die im Allgemeinen weniger als 100 m breit sind und sich in schwach bis m??ig deformiertem Granit befinden. Alluviales Material bedeckte das gesamte Zielgebiet bis zu einer Tiefe von durchschnittlich 8 m und bot somit die M?glichkeit, verborgene Mineralisierungen zu entdecken.

An der geplanten Linie im ?u?ersten Osten wurden aufgrund des steilen Gel?ndes, das den Zugang f?r Bohrger?te erschweren w?rde, keine Bohrungen durchgef?hrt. Dieser Bereich wird weiter untersucht und k?nnte m?glicherweise durch ein Bodenprobenprogramm getestet werden.

Qualit?tssicherung und Qualit?tskontrolle

Alle von Monument durchgef?hrten Bohrungen wurden nach den folgenden Verfahren und Methoden und unter Aufsicht von Monument-Mitarbeitern durchgef?hrt. Die Bohrungen wurden von Strike Drilling Pty Ltd unter Aufsicht von Monument-Mitarbeitern durchgef?hrt.

Bei RC-Bohrungen wurde ein 5,0-Zoll-Pneumatikhammer zur Probenentnahme verwendet, wobei die Proben in 60-Liter-Plastikt?ten gesammelt wurden. Die Proben wurden als 1-m-Teilproben aus dem Zyklon oder als 4-m-Verbundproben aus den 60-Liter-Plastiks?cken entnommen. Die Proben wurden trocken gehalten, indem gen?gend Luftdruck aufrechterhalten wurde, um einen Zufluss von Grundwasser zu verhindern; eine sehr kleine Anzahl von RC-Proben aus diesem Bohrprogramm wurde dennoch feucht oder nass.

Bei den AC-Bohrungen wurde eine 4,0-Zoll-Klinge verwendet, und das Bohrgut wurde in Abst?nden von einem Meter gesammelt und zwischen einem Kalikobeutel und einem Teil, der f?r Speerproben aus 4 m Kompositen auf den Boden gelegt wurde, aufgeteilt. Die 1-Meter-Kalikoproben werden an der Bohrstelle gelagert, bis die Untersuchungsergebnisse eingetroffen sind und validiert wurden. Komposite, die mehr als 0,1 g/t Au lieferten, werden mithilfe der 1-Meter-Kalikobeutel in Teilproben aufgeteilt.

F?r alle mineralisierten Proben, die signifikanten Au-Abschnitten entsprechen, werden grobe R?ckstellproben zur?ckbehalten und vor Ort auf dem vom Unternehmen kontrollierten Bohrkern-Lagerplatz gelagert.

Alle Bohrproben wurden zur Aufbereitung an das Labor ALS Geochemistry in Wangara, WA, gesandt. Die Probenanalyse kann in einigen Analyselabors von ALS durchgef?hrt werden, die sich au?erhalb von Westaustralien befinden. Alle Proben werden einer routinem??igen Goldanalyse mit einer 50-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss unterzogen. Ausgew?hlte Proben werden durch einen Aufschluss mit vier S?uren aufgel?st und dann mithilfe eines ICP-AES-Abschlusses auf 33 Elemente hin analysiert.

Die Qualit?tskontrollverfahren beinhalteten das systematische Einf?gen von Leerproben (1 von 50 Proben), Duplikaten (1 von 40 Proben) und Probenstandards (1 von 20 Proben) in den Probenstrom an der Bohrstelle.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woodfield, Chefgeologe des Unternehmens, zusammengestellt und von Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, einer gem?? NI43-101 qualifizierten Person, gepr?ft und genehmigt. Er wurde von Golder Associates Pty Ltd. beauftragt.

Hintergrundinformationen zum Murchison-Goldprojekt

Monument Mining Ltd. h?lt eine 100%ige Beteiligung am Murchison-Goldprojekt, das 170 km2 eines ?u?erst vielversprechenden Terrains aus arch?ischem Gr?nstein umfasst. Das Gebiet befindet sich in Westaustralien, etwa 750 km n?rdlich von Perth und 40 km s?d?stlich von Meekatharra (Abbildung 1). Das Projektgebiet umfasst den ?stlichen Rand des Meekatharra-Wydgee-Gr?nsteing?rtels innerhalb der nord?stlichen Murchison-Dom?ne. In der Vergangenheit hat das Murchison-Goldfeld seit den 1900er Jahren ?ber 15 Millionen Unzen Gold eingebracht und ist immer noch ein bedeutender Produktionsort von aktiven Minen innerhalb des Feldes, einschlie?lich der Werke von Westgold Resources, die sich weniger als 10 km westlich befinden.

Abbildung 6 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7369407c-887c-48e0-ac5d-574c1317daf6

?ber Monument

Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Sein erfahrenes Managementteam setzt auf Wachstum und treibt auch die Murchison-Goldprojekte, bestehend aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra Joint Venture (20 % Beteiligung), in der Murchison-Region in Westaustralien voran. Das Unternehmen besch?ftigt ungef?hr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich f?r die h?chsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Ltd.

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

WEITERE INFORMATIONEN erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.monumentmining.com

Richard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

ANHANG 1

Details zu historischen Bohrungen mit bedeutenden Abschnitten ?ber 1,0 g/t Au f?r die Lagerst?tten FLC2 und FLC3

Lagerst?tten und dazugeh?rige Bohrkragenpl?ne*

Bohrloch-ID Lagerst?tten Bohrloch

Typ ?stliche Ausrichtung

(m) N?rdliche Ausrichtung

(m) RL

(m) Azi Dip EOH

(m) Tiefe

Von

(m) Tiefe

bis

(m) Bohrabschnitt

Breite

(m) Gold

(g/t) 97FCPH3696 FLC2 RAB 642552 7004217 485 129 -60 31 17 21 4 3.19 BK146 FLC2 RC 642144 7004139 485 129 -60 105 56 57 1 1.12 FCPH1537 FLC2 RAB 642260 7004147 485 129 -60 40 17 18 1 1.99 FCPH1631 FLC2 RAB 642225 7004072 486 129 -60 40 36 37 1 1.03 FCPH1632 FLC2 RAB 642209 7004085 486 129 -60 40 17 18 1 1.59 FCPH1635 FLC2 RAB 642163 7004123 485 129 -60 40 18 40 22 1.81 FCPH1636 FLC2 RAB 642148 7004136 485 129 -60 40 38 39 1 1.03 FCPH1642 FLC2 RAB 642081 7004087 485 129 -60 40 29 31 2 0.67 FCPH1648 FLC2 RAB 642061 7004000 485 129 -60 40 31 32 1 6.05 FCPH1822 FLC2 RAB 642450 7004093 486 129 -60 40 16 17 1 1.08 FCPH1823 FLC2 RAB 642434 7004106 486 129 -60 40 19 23 4 1.26 FCPH1824 FLC2 RAB 642419 7004119 485 129 -60 40 28 30 2 0.65 FCPH1849 FLC2 RAB 641958 7004189 484 129 -60 40 5 6 1 1.11 FCPH1870 FLC2 RAB 642087 7003875 486 129 -60 40 12 14 2 2.35 FCPH1871 FLC2 RAB 642072 7003887 486 129 -60 40 32 37 5 3.30 FCPH1898 FLC2 RAB 642176 7004139 485 219 -60 40 26 30 4 0.51 FCPH1905 FLC2 RAB 642171 7004039 486 219 -60 40 36 39 3 0.69 FCPH1905 FLC2 RAB 642171 7004039 486 219 -60 40 13 15 2 1.05 FCPH1958 FLC2 RAB 642184 7003898 487 129 -60 40 37 40 3 0.63 FCPH2113 FLC2 RAB 642021 7003826 486 129 -60 40 22 26 4 0.68 FR0281 FLC2 RAB 641870 7004365 484 309 -60 45 2 4 2 1.27 FR0282 FLC2 RAB 641855 7004378 484 309 -60 45 2 6 4 0.62 F3RC001 FLC3 RC 643863 7004285 492 90 -60 25 1 3 2 0.75 F3RC003 FLC3 RC 643852 7004294 491 90 -60 40 9 10 1 1.14 F3RC004 FLC3 RC 643843 7004283 491 174 -60 40 20 26 6 2.38 F3RC005 FLC3 RC 643842 7004293 491 90 -60 40 32 33 1 1.27 F3RC005 FLC3 RC 643842 7004293 491 90 -60 40 10 28 18 4.25 F3RC016 FLC3 RC 643853 7004279 492 174 -60 20 13 14 1 1.04 F3RC016 FLC3 RC 643853 7004279 492 174 -60 20 3 8 5 4.03 F3RC017 FLC3 RC 643844 7004274 492 174 -60 35 19 22 3 1.31 F3RC018 FLC3 RC 643841 7004303 491 174 -60 50 24 30 6 0.70 FCPH1513 FLC3 RAB 643833 7004509 488 129 -60 40 22 23 1 1.02 FCPH1513 FLC3 RAB 643833 7004509 488 129 -60 40 16 18 2 0.83 FCPH1526 FLC3 RAB 643855 7004284 492 129 -60 40 4 14 10 10.87 FCPH1930 FLC3 RAB 643855 7004284 492 219 -60 40 4 35 31 4.40 FCPH1940 FLC3 RAB 643929 7004248 495 219 -60 40 26 27 1 1.73 FCPH1949 FLC3 RAB 643991 7004197 500 219 -60 40 20 22 2 0.61 FCRC0606 FLC3 RC 643854 7004274 492 354 -60 40 1 19 18 4.30 FCRC0607 FLC3 RC 643854 7004284 492 174 -60 40 5 20 15 2.19

* Der Winkel der Durchteufung zwischen den Bohrl?chern und der Mineralisierung bei den Lagerst?tten FLC2 und FLC3 ist variabel und nicht unbedingt repr?sentativ f?r die tats?chliche Breite der Mineralisierung.

Abbildung 7 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/31101225-9ca2-4bee-bc32-0e47a9daeb27

Abbildung 8 ist verf?gbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab7115b9-f982-48a3-a4cc-6d69a5a0f619