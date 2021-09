Es wird kalt, dunkel, teuer und chaotisch!

Das FOMC Meeting brachte keine neuen Erkenntnisse und die Aussagen der Mitglieder werden weiter benutzt, die Edelmetallpreise zu manipulieren. Wichtiger sind andere Nachrichten. Goldman Sachs hält längere Stromausfälle in Europa im Winter für immer wahrscheinlicher. Erdgas spielt für die Energieerzeugung und Wärmeversorgung eine große Rolle und die Speicher sind längst nicht so gefüllt wie vor einem Jahr.Hohe Preise treffen außerdem die Wirtschaft und gefährden die Erholung. Russland wird als Schuldiger benannt, doch Gazprom erfüllt seine Verpflichtungen. Sollen diese hohen Preise für fossile Energieträge die "grüne" Stromerzeugung günstiger erscheinen lassen als sie ist? Die Realität ist, daß die Industrie in Deutschland massiv unter dieser CO2-Vermeidungs-Politik leidet, besonders Auto- und Stahlindustrie. China kümmert sich nicht und plant hunderte neue Kohlekraftwerke.Damit geplagte Unternehmer ihr Vermögen nicht mehr so einfach ins Ausland verlagern können, plant man eine Wegzugssteuer, möglicherweise sogar eine neue Vermögenssteuer. Währenddessen verschärfen sich global die Versorgungsprobleme. Der Zusammenbruch kommt und er kann aus einer Ecke kommen, die man nicht auf dem Radar hat.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)