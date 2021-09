Kitco-Umfrage: 1.750-Dollar-Niveau nicht haltbar? Pessimistische Stimmung nimmt zu

Die zunehmende bearische Stimmung am Goldmarkt bedeutet nichts Gutes für die Preisentwicklung dieser Woche, während das gelbe Edelmetall zeitgleich versucht, die wichtige Unterstützung bei 1.750 Dollar je Unze zu halten. Die aktuellen Ergebnisse der Kitco -Umfrage zu den zukünftigen Preisentwicklungen zeigen eine nunmehr pessimistische Stimmung an der Wall Street.Es nahmen diesmal 18 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 4 (22%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. 11 (61%) Befragte erwarten einen Preisrückgang, während 3 (17%) neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben auch 850 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 382 (45%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Weitere 309 (36%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 159 (19%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de