Gold - Über diesem Widerstand winkt die Herbstrally

Anfang August wendete sich das Blatt bei Gold zu Gunsten eines neuen Aufwärtstrends, der dynamisch von 1.688 USD bis an den Widerstand bei 1.833 USD führte. An der Hürde prallte der Kurs des Edelmetalls nach unten ab und setzte in der Folge an die Unterstützung bei 1.755 USD und die Fibonacci-Supportmarke bei 1.743 USD zurück. Damit drohte Gold bereits wieder in den vorherigen, im Juni begonnenen Abwärtstrend zurückzufallen, ehe es in der Vorwoche zu einem steilen Anstieg kam, der allerdings an der Hürde bei 1.789 USD endete und in eine weitere Abwärtsbewegung überging.Der Richtungskampf bei Gold ist weiter in vollem Gange und kann von den Bullen durch einen Anstieg über den Widerstand bei 1.770 USD zu einer Vorentscheidung geführt werden. Damit wäre der Rücksetzer der Vorwoche gekontert, eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und in der Folge dieser kleinen Kaufsignale auch ein Aufwärtsimpuls bis 1.789 USD zu erwarten. Sollte diese Hürde nach einer weiteren Korrektur auch gebrochen werden, könnte eine Kaufwelle zügig bis 1.833 USD führen. Darüber käme es zu einem mittelfristigen Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.875 USD.Dreht der Wert dagegen bei 1.770 USD nach unten ab und setzt unter das Vorwochentief bei 1.737 USD zurück, wäre der Richtungskampf zu Gunsten der Bären entschieden. Ein Abverkauf bis 1.720 USD und später 1.670 USD wäre die Folge.