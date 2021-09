Vizsla Silver Corp.: Notierung der Optionsscheine für den Handel an der TSXV

Vancouver, 24. September 2021 - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die TSX Venture Exchange (die TSXV) die Notierung von 13.800.000 Stammaktien-Optionsscheine des Unternehmens (die Optionsscheine) für den Handel an der TSXV akzeptiert hat. Die Optionsscheine wurden zuvor unter einem Optionsscheinvertrag, datiert den 3. Juni 2021, ausgegeben und gemäß der Prospektergänzung des Unternehmens, datiert den 28. Mai 2021, am 20. September 2021 geändert. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 3,25 Dollar bis zum 3. Dezember 2022. Darüber hinaus erhält jeder Inhaber bei Ausübung 1/3 einer Stammaktie der Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU) (Vizsla Copper") gemäß den Bedingungen einer Arrangement-Vereinbarung, datiert den 19. April 2021, zwischen dem Unternehmen und Vizsla Copper.Michael Konnert, President and Chief Executive OfficerTel: (604) 364-2215E-Mail: info@vizslasilver.caWebsite: www.vizslasilvercorp.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!