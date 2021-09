Übernahmegerücht um Kirkland Lake Gold Ltd.

Es gibt Gerüchte, dass der Goldproduzent Kirkland Lake (TSX: KL, WKN: A2DHRG) in fortgeschrittenen Übernahmeverhandlungen steht und das Management vermutlich auch bereit wäre, zu verkaufen. Aufgetaucht ist dieses Gerücht auf IKN: Link. Kirkland kostet aktuell rund 14,22 Milliarden CAD an der Börse und sollte an dem Gerücht etwas dran sein, dann müsste schon einer der großen Produzenten anklopfen. Bei dieser Größenordnung wäre aber eine Übernahme in Cash schwer zu stemmen, so dass vermutlich ein Deal mit Aktien oder einer Mischung aus Aktien und Cash wahrscheinlicher ist.Die Aktie zeigte sich jüngst mit einer relativen Stärke im Sektor. Vielleicht eine Spekulation wert, jedoch findet man sonst keinerlei Hinweise.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.