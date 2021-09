40 Jahre China Panda  Motiv 2022

Die China Gold Coin Inc. hat in einer großen Zeremonie Mitte des Monats das neue Motiv der chinesischen Panda-Gedenkmünze des Jahres 2022 vorgestellt. Es handelt sich um die Ausgabe zum 40. Jubiläum der Münze.Das Reich der Mitte wird 2022 zum ersten Mal Austragungsort der Olympischen Winterspiele sein. Entsprechend zeigt die Münze Wintersportelemente und zwei im Schnee spielende Pandajungtiere. Weiterhin ist angesichts des Jubiläums eine "40" auf der Motivseite der Münze zu erkennen.Auf der Umseite ist neben der Jahreszahl der Himmelstempel in Peking abgebildet.© Redaktion GoldSeiten.de