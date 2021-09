Gaspreis explodiert

Fossile Brennstoffe sind schlecht

Energiewende in einem unrealistischen Tempo

Banken, Fonds und Finanziers wird es durch ESG-Regeln verboten, neue Projekte in fossilen Brennstoffen zu finanzieren

Die Folge ist, dass es weniger neue Projekte gibt, die Förderung fällt, das Angebot knapper wird und die Preise steigen

Schlussfolgerung der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland: Die Russen sind schuld!

Der Preis für Gas steigt jüngst deutlich nach oben. Heute Nacht ist Gas über das Jahreshoch gestiegen und aktuell wird es bei über 6 USD gehandelt:Gaspreis seit 1991:Auch Öl zog gestern weiter an und stieg auf ein neues Jahreshoch. Wir erinnern uns an die Corona-Panik. In der Hochphase wurde man noch dafür bezahlt, das Öl abzunehmen:Um die Reihe der fossilen Brennstoffe noch zu vervollständigen, ein Chart des Kohlepreises:Berichte zeigen, dass die Chinesen besorgt um die Energieversorgung sind und einige Provinzen mit hohem Industrieanteil fordern höhere Kohleimporte:Diese "Energiekrise" wird auch Europa noch stärker treffen, wobei wir natürlich die Auswirkungen schon bei den Strom-, Gas- und Ölpreisen sehen. Neben den Unterbrechungen in den Lieferketten, haben wir grundlegend ein hausgemachtes Problem, das uns bald um die Ohren fliegen wird.Kurz und einfach beschrieben die Ursachen und Folgen:Black-Outs sind mittlerweile in China offensichtlich eher die Regel als die Ausnahme und auch wir in Europa könnten im Winter in eine solche Situation hineinlaufen. Die Preise für Öl, Gas und Kohle steigen und dies wird sich wie ein Rattenschwanz durch die Wirtschaft ziehen und steigende Preise zur Folge haben.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.